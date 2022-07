Bilo da se radi o industriji, obrazovanju ili obrtnicima, manjak radne snage je sve veći problem u Njemačkoj. Diljem zemlje raspisani su natječaji za više od 1,7 milijuna slobodnih radnih mjesta.

U čitavoj Njemačkoj velika je potražnja za radnom snagom u različitim djelatnostima. Nema dovoljno kuhara i konobara, nedostatak je radnika u svim uslužnim djelatnostima, ali i u prometu. Vlakovi se ukidaju jer nema dovoljno strojovođa. Zbog manjka radnika zračnim lukama na razvrstavanju prtljage i kontrolama putnika, stvaraju se ogromne gužve na vrhuncu turističke sezone.

Vrtići otkazuju već upisanu djecu jer nema dovoljno odgajatelja. S nedostatkom radnika suočava se čak 148 zanimanja, javlja Deutche Welle.

U anketi njemačke Industrijske i trgovinske komore koja zastupa interese više milijuna poduzeća iz industrije, trgovine i uslužnih djelatnosti, 56 posto firmi se žali na nedostatak radnika i smatra da je to jedna od najvećih opasnosti za njihovo poslovanje. Do 2035. godine na tržištu rada nedostajat će sedam milijuna radnika.

U prosjeku prođe osam mjeseci dok neki starački dom ne nađe njegovatelja. Građevinske firme prosječno čekaju pola godine dok ne nađu radnike. U industriji je velika potražnja za preko 20 zanimanja, od bravara do ličioca, od vozača viljuškara do vozača kombija za isporuku pića.

Od 2012. stručnjaci s diplomama mogu dolaziti u Njemačku zahvaljujući takozvanoj "plavoj karti EU-a", a njemačka Vlada sada planira reformu zakona kojim bi se tržište rada otvorilo i za one koji nemaju potrebnu svjedodžbu. Tom izmjenom, tvrtke bi same mogle odabrati hoće li zaposliti radnike bez obzira na to imaju li kvalifikacije ili ne te bi mogli "školovanje" steći kroz rad.