Vlada će vjerojatno idući tjedan donijeti odluku kojom se pomaže građevinarima suočenima sa znatnim poskupljenjem građevinskih materijala i drugih troškova, najavio je u srijedu ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

"Odluka je u pripremi i vjerojatno će je na idućoj sjednici Vlade predložiti ministar (graditeljstva, op.ur.) Paladina", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči sjednice Vlade.

Upozorio je da je riječ o pravno i financijski "vrlo kompleksnom" pitanju pa se odluku treba dobro pripremiti budući da zadire u pitanja javne nabave, Zakona o obveznim odnosima, a utječe i na realizaciju "europskih" projekata u Hrvatskoj.

Butković priznaje da je došlo do određenog zastoja u realizaciji javnih projekata, pogotovo u cestogradnji, jer, kako je rekao, postoje situacije gdje su ugovori potpisani, ali izvođači ne žele početi raditi jer im se to ne isplati po ugovorenim cijenama. Naime, kako je objasnio, od potpisa ugovora do početka radova zna zbog žalbi i drugih razloga proći i po nekoliko mjeseci, tijekom kojih su troškovi za građevinare znatno porasli.

"Tražimo najbolje rješenje. Naći ćemo ga i moramo ga naći, a velike infrastrukturne projekte nećemo zaustaviti", rekao je Butković.

Zanijekao je da među ministrima postoje razmimoilaženja i svađe oko zastoja javnih građevinskih projekata.

"Nema problema ni svađa među ministrima, to su gluposti", rekao je.



Kaže i da poteškoće građevinara zbog porasta troškova ne utječu na planiranu dinamiku izgradnje pristupnih cesta Pelješkom mostu.

Most je izgrađen, bit će otvoren 26. srpnja i na njega se te poteškoće ne odnose, bit će određenih povećanja troškova, ali "ništa nije dovedeno u pitanje", rekao je Butković.