Samo i isključivo na brigu jednog odgajatelja u smjeni ostavljeno je 20 djece u dobi od 3 do 6 godina. Takva je trenutačno svakodnevica u nekim vrtićima u Hrvatskoj.

Posljednjih dana, odgojitelji su dignuli svoj glas, zabrinuti zbog promjena koje bi se mogle dogoditi s izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, najviše onih koje se tiču broja djece u skupinama.

Naime, koliko djece koje dobi smije biti u grupi, propisuje Državni pedagoški standard, dokument koji je dio Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Donesen je još 2008., a od 2013. trebao je biti u potpunoj primjeni. No ne samo da to nije tako, nego se zakon grubo krši, tvrdi za Provjereno Udruga Sidro. ''Imamo slučajeva gdje nam u jednoj jasličkoj skupini ima 36 djece, uključene u 42 metra četvorna. Dakle, u 42 četvorna metra jedan odgojitelj radi sa 36 djece jasličke dobi. Kad kažem jasličke, to znači od 1 do 3 godine'', pojašnjava Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge Sidro.

Zbog novog zakona još veći broj djece u ionako pretrpanim vrtićima? Foto: Provjereno

Izmjene zakona predviđaju mogućnost dodatnog povećanja broja djece u ionako već pretrpanim grupama, ističu pet strukovnih udruga i sindikati koji su nedavno pokrenuli i prosvjed odgojitelja. Tvrde, u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju jasno stoji da se iz Državnog pedagoškog standarda briše točka kojom se utvrđuju mjerila za broj djece u odgojnim skupinama.

