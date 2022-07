Hrvatsku je zapljusnuo turistički val. Trenutačno u zemlji boravi više od 640 tisuća turista, od kojih je 575 tisuća stranih. No pitanje je tko će iznijeti špicu sezone koja tek slijedi, jer procjena je da nam nedostaje oko 30 tisuća radnika u turizmu.

Dubrovnik je jedan od gradova gdje već godinama imaju problema s radnom snagom. Koliko radnika nedostaje na području Dubrovniku i što je ove godine najveći problem, istražila je za Dnevnik Nove TV Paula Klaić Saulačić.

"Trenutno nam nedostaje do tri tisuće ljudi samo u našem području", kaže Ante Vlašić, predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnik. "Ljudi jednostavno nema, nema naših ljudi koji će raditi, taj dio se razvodnio i ove godine ćemo to morati rješavati uvozom. No, mi smo u tu priču malo kasno krenuli i nadamo se da će nam država nam pomoći".

No koje su to točno stvari koje država i lokalna zajednica moraju učiniti? "Mi problem vučemo još od prošle godine", kaže Vlašić. "Izgubili smo jako puno ljudi koji su inače radili kod nas i koji su otišli na neka druga mjesta". Konkretno, kaže predsjednik dubrovačke udruge ugostitelja, potrebno je ubrzati proceduru za zapošljavanje ljudi iz inozemstva, povećati prag neoporezivog dohotka na 7,5 tisuća kuna, ugasiti progresivno oporezivanje kako bi se pomoglo povećanju neto plaća i olakšati povremeno zapošljavanje ljudi koji već negdje rade.

Na zavodu za zapošljavanje evidentirano je 106 tisuća nezaposlenih, no stvarna nezaposlenost je na rekordno niskoj razini. Tržište rada u Hrvatskoj već je godinama u krizi, ne samo u turizmu, nego i u drugim sektorima, građevini, zdravstvu pa čini se i u državnim službama.

Ovih dana izašao je natječaj ministarstva pravosuđa koje traži dvadesetak djelatnika, početna plaća je oko 8 tisuća kuna, na natječaje se nije javio nitko. Ovo je problem kojem se treba hitno i ozbiljno pristupiti resorna ministarstva moraju iznaći rješenje.

