HDZ-ova saborska zastupnica i bivša državna tajnica u Ministarstvu rada Majda Burić u svom govoru u Saboru izjavila je da Hrvatska trenutno ima milijardu i 640 milijuna zaposlenih.

U Saboru zastupnici i zastupnice raspravljaju o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kojima se ide na povećanje osobne mirovine, omogućuje korištenje dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu te povećavaju najniže mirovine.



No, pažnju je svojim istupom privukla HDZ-ova saborska zastupnica i bivša državna tajnica u Ministarstvu rada Majda Burić, koja je u svom govoru u Saboru izjavila da Hrvatska trenutno ima milijardu i 640 milijuna zaposlenih.



Taj je podatak nagnao na reakciju njezina saborskog kolegu i gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca, koji je govor bivše državne tajnice u Ministarstvu rada objavio na Facebooku uz poruku: ''Gasi internet, raspuštaj Sabor, sve smo riješili''.



''Dragi pratitelji, sve moje kritike prema nacionalnim politikama, odlukama, Vladi, upravljanju Hrvatskom, bile su apsolutno promašene. Prema riječima kolegice u Saboru, Hrvatska ima MILIJARDU I 640 MILIJUNA ZAPOSLENIH! Zahvaljujem kolegici gospođi Burić na predočenju tog podatka. Živjeli smo svi u mraku do sada'', napisao je Dario Zurovec u obajavi na Facebooku.



''Jeste li znali da po tome Hrvatska ima 422 puta više zaposlenih nego što ima stanovnika prema zadnjem popisu?Ako to nije razlog za slavlje, onda ne znam što jest. S tolikim brojem zaposlenih, za Hrvatsku nema zime. Čestitam! Mislio sam kako je to moguće samo u SF-u'', nastavio je Zurovec.



''Naime, kao ljubitelj Marvelovih filmova, u zadnjem nastavku filma "Dr. Strange u multiverzumu ludila", govori se o multi-dimenzijama i više paralelnih svemira. Očito paralelni svemiri više nisu dio stripa i filma, nekima su postali stvarnost, sudeći po zastupnicima vladajuće većine i njihovim izjavama zato što Hrvatska može imati više od milijardu i 640 milijuna zaposlenih jedino putovanjem među dimenzijama pa onda imamo više od 1000 verzija Hrvatske u kojoj su svi zaposleni koji su za to radno sposobni'', napisao je Zurovec.



''Alternativa je ako vojnim osvajanjem i/ili anektiranjem pripojimo sebi zajedno: Njemačku, Indiju, Kinu, Japan, SAD, Kanadu i Rusiju pa ćemo doći na tu brojku. Prava sitnica i nikakav izazov. Na nama ostalima je da prihvatimo tu velebnu činjenicu i brojku koja se nameće sama po sebi'', zaključio je Zurovec i dodao: ''Dragi birači, na sljedećim izborima u 7. izbornoj jedinici birajte razboritije''.