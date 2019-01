Dan nakon burnog aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru, zastupnici Mosta Božo Petrov, Nikola Grmoja, Ines Strenja Linić i Miro Bulj sazvali su konferenciju za novinare na kojem su još jednom opisali što se točno dogodilo.

Nakon incidenta koji se dogodio u Saboru, Mostovi zastupnici komentirali su događanja povezana uz burno aktualno prijepodne u Saboru.

"Maske su pale, osoba koja je govorila kako želi dedramatizirati, jučer je napravila nezapamćeni incident. Važno je napomenuti da jučer nije bilo pošalica u Saboru, raspravljalo se o bitnim stvarima. Upravo Plenković i njegova vlada omogućili su otvaranje novih poglavlja za Srbiju iako Srbija nije ispunila zadano u poglavlju 23.

Da rade u interesu Hrvatske onda bi logoraši dobili pravnu zaštitu. No, sve što se dogodilo ne daje predsjedniku Vlade da se na onakav način razračunava sa saborskim zastupnikom. U trenutku kada dijelite uvrede na račun drugih saborskih zastupnika, trebate znati primiti udarac. Krenuo se fizički obračuvanati", kazao je Božo Petrov.

"Sve bih svoje izjave podebljao"

Nikola Grmoja smatra da je rekao istinu i ne povlači niti jednu izjavu. "S obzirom da sam akter svega što se događalo, nemam što dodati osim da je cjelokupna rasprava i pitanja koja su se pojavila bila vrlo konkretna i na njih nisam dobio odgovor", pojasnio je Grmoja dodajući kako odgovore nije dobio niti iz Ureda predsjednice niti od ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić.

"Pitao sam zašto se Povjerenstvo o praćenju provedbe mjerila ne sastaje već godinu i pol. Ja imam ovdje odgovor na pitanje koje je moj kolega Bulj postavio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović gdje njen Ured izvještava da tijekom 2017. i 2018. ured nije zaprimio nikakva izvješća Povjerenstva niti je savjetnik predsjednice dobivao pozive na sjednice povjerenstva. U ponedjeljak je Vlada povukla odluku o kupovini zrakoplova. Ako je Vlada odustala od ovog povjerenstva, trebala je takvu odluku i donijeti. Ministrica sustavno krši važeću odluku Vlade, ja na to upozoravam mjesecima", pojasnio je.

"HVIDRA iz Slavonskog Broda je prije toga podnijela prijavu Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa protiv ministrice Pejčinović Burić jer je ona prije toga radila za Vladu Srbije i otvara se pitanje i njezinog sukoba interesa. Pitao sam, onako malo cinično, premijera o tome, s obzirom na to da je ona glavna kandidatkinja za glavnu tajnicu Vijeća Europe, hoće li, uz podršku Plenkovićeve Vlade imati i podršku Vlade Srbije budući da sustavno, kršeći ovu odluku, radi za interese Vlade Republike Srbije", dodao je.

"Niti jednu riječ koju sam jučer rekao ne bih povukao već bih još 'podebljao' stvari. Ako neki premijer radi za interese neke druge države, to se ne može nazvati nikako drugačije nego veleizdaja. Znači sada podebljavam sve ono što sam jučer rekao", dodao je Nikola Grmoja. Kazao je da nije pobjegao iz Sabora, kako je premijer Plenković kasnije kazao, a što se vidi iz snimke.

"Reakcija premijera prekomjerna"

Ines Strenja Linić smatra kako je reakcija premijera bila prekomjerna i nekontrolirana. "Kao što je Grmoja rekao, situacija je pokazala da 'kad pogodite u sridu' slijedi nekontrolirana reakcija. Moj komentar je bio da, ukoliko je Slovenija nas dugo blokirala zbog zaljeva, trebali smo i mi učiniti nešto u pregovorima Srbije. Reakcija premijera je bila prekomjerna i da se zbilja nisu postavili ispred premijera zastupnici, saborska straža, bilo bi upotrebe prekomjerne sile.

Premijer se u tom trenutku nije kontrolirao. On je u tom trenutku reagirao najviše na onaj dio 'anemični'. Sve što se dogodilo bila je ružna slika koja je poslana iz Sabora. Mi smo tu da postavljamo pitanja, a oni su tu da odgovaraju. Zemlja se na ovaj način ne smije voditi", kazala je Strenja Linić.

Mostov Miro Bulj stao je u srijedu između Grmoje i Plenkovića u trenucima incidenta. Tvrdi da bi premijer Plenković trebao nakon tog incidenta dati ostavku.

"Jučerašnja reakcija Plenkovića bila je reakcija agresivne, isfrustrirane i nekontrolirane osobe. Pokazao je svojim stavom da nije zreo i ne može voditi hrvatsku Vladu. On je toliko frustriran, kao vol kad ide u kupus. Njegovo ponašanje, kao premijera, ne mogu ni sada shvatiti. Andrej Plenković je pokazao jučer svoje lice, da je nekontrolirana, agresivna i isfrustrirana osoba i nakon svega ovoga trebao bi dati ostavku.

Mi smo spasili obraz Republici Hrvatske jer da je premijer krenuo na Grmoju, ne bi ostao na nogama. Bila bi sramora da premijer bude isprebijan od strane jednog zastupnika. Milorad Pupovac u toj situaciji nije smirivao tenzije već je stao na stranu onoga s kojim upravlja iz Beograda. Stao je na stranu Vučića s kojim upravlja s premijerom Plenkovićem", kazao je Bulj.

Verbalni sukob u Saboru mogao završiti i drugačije

Podsjetimo, Nikola Grmoja optužio premijera Andreja Plenkovića da je na njega fizički nasrnuo u Saboru. "A što sam doživio ovdje kao zastupnik u Hrvatskom saboru, da se premijer ide sa mnom fizički obračunati", rekao je Grmoja, zamjerivši predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću što na to nije reagirao. Sukobu je prethodila rasprava tijekom koje je Grmoja Plenkovića optužio da radi za srbijanske interese.



Iz Vlade su demantirali tvrdnje Grmoje da se premijer Andrej Plenković za vrijeme stanke u Hrvatskom saboru 'htio obračunati' s njim, nakon što je on optužio hrvatsku Vladu da radi u interesu Srbije. Pojasnili su kako je premijer Plenković napravio dva do tri koraka prema zastupniku, kako bi ga pitao na koga je točno mislio kada je govorio da 'netko radi za interese Srbije' te na koga je mislio kada je govorio 'anemični'.

Sam premijer Andrej Plenković kazao je: "Ja sam njega išao pitati tko je veleizdajnik, ali je čovjek izašao iz Sabora". "Kada dođe do optužbe od strane zastupnika u Saboru, da Vlada radi u interesu druge države, za veleizdaju, onda je ona granica kad se može reći da se prešla granica stava ili političkog mišljenja. Rekao sam da su mi takvi komentari jadni", dodao je.