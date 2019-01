Nikola Grmoja optužio premijera Andreja Plenkovića da je na njega fizički nasrnuo u Saboru.

Nikola Grmoja, zastupnik Mosta, rekao je u Saboru da je premijer Andrej Plenković na njega fizički nasrnuo.

"A što sam doživio ovdje kao zastupnik u Hrvatskom saboru, da se premijer ide sa mnom fizički obračunati", rekao je Grmoja, zamjerivši predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću što na to nije reagirao.

Jandroković je potom ipak reagirao i to tako da je Grmoji udijelio i drugu opomenu kojom mu je oduzeto pravo govora.

Sukob o kojem Grmoja govori nije se vidio u televizijskom prijenosu jer se dogodio u vrijeme stanke.

O tome su se već oglasili neki zastupnici na društvenim mrežama. Tako je Bojan Glavašević napisao da je Plenković rekao da "neće dozvoliti da stvari eskaliraju u nasilje, i onda on krene na Grmoju".

Skoro fizicki obracun Plenkovica i Grmoje maloprije. Ovo je dno dna. A trenutak ranije Plenkovic rekao da nece dozvoliti da stvari eskaliraju u nasilje, i onda on krene na Grmoju. Koja kaljuza je ovaj saziv Sabora... Hrvatska je zasluzila bolje. #politikahr — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 16, 2019

Branimir Bunjac, zastupnik Živog zida, objavio je na Facebooku fotografiju u koju je napisao da HDZ-ovci hoće tući oporbene zastupnike "jer briselski činovnik ne može podnijeti kritiku rada svoje vlade"

Grmoja je novinarima rekao da se Plenković s njim krenuo obračunati tijekom stanke, nakon što je Josip Borić dobacio zastupnici Ines Strenja Linić što je ona učinila za Hrvatsku.

"Ja sam rekao - 'što si ti učinio budući da je kolegica bila u ratu, a ti i tvoj anemični niste rata vidjeli'. U tom trenutku je Plenković krenuo u fizički obračun sa mnom, uskočio je niz kolega, ja sam se odmaknuo i nakon toga su ga Bulj, Pupovac jedva zaustavili", rekao je Grmoja.

"Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene", ispričao je Grmoja novinarima.

Plenković Grmoji: "Budite kreativni, ali nemojte biti jadni"

Sukobu je prethodila rasprava tijekom koje je Grmoja Plenkovića optužio da radi za srbijanske interese. "Srbija je otvorila nova poglavlja u pregovorima s EU i Hrvatska po tom pitanju nije ništa učinila iako Srbija ne ispunjava preuzeta mjerila iz poglavlja 23. o pristupanju EU. Vaša ministrica Pejčinović Burić koja sjedi do vas krši odluku Vlade i ne saziva povjerenstvo a naši logoraši sami bez ikakve pomoći dižu tužbe protiv Srbije", izjavio je Grmoja. Dodao je da premijer 'radi za srbijanske interese'.

"Možda imamo nekakve koristi od toga; čuo sam da ministrica ima velike šanse za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Je li to možda znači da osim podrške ove Vlade da ima i podršku Srbije, budući da radi sustavno za srbijanske interese", rekao je Grmoja, a premijer ga je zamolio da to ne govori jer je to jadno.

"Nemojte to govoriti. Djelujete jadno kada govorite da ministrica vanjskih poslova radi za interese Srbije, budite kreativni ali nemojte biti jadni", rekao je premijer Plenković Mostovu zastupniku Grmoji.

Dodao je kako neće dopustiti upadanje u spiralu međusobnog optuživanja koja može završiti nekim incidentom.

Grmoja je potom ustvrdio da je 'premijer nervozan', te ponovio da svojim postupanjem hrvatska Vlada radi u korist srbijanskih interesa.

Zbog povišenih tenzija i međusobnog dobacivanja saborskih zastupnika predsjednik Sabora Gordan Jandroković odredio je stanku, apelirajući na zastupnike da ne vrijeđaju i iznose uvrede.

"Iznosite teške optužbe na račun predsjednika Vlade da radi za interese neke druge države; radi se o kleveti", rekao je Jandroković Grmoji. (S.Ve./Hina)