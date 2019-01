Iz Vlade su u srijedu demantirali tvrdnje Mostova zastupnika Nikole Grmoje da se premijer Andrej Plenković za vrijeme stanke u Hrvatskom saboru 'htio obračunati' s njim, nakon što je on optužio hrvatsku Vladu da radi u interesu Srbije.

Kako pojašnjavaju u Vladi RH, Grmoja je opetovano tvrdio da potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić i premijer Plenković rade u interesu Srbije, što u Vladi smatraju nedopustivim navodima.

Iz Vlade pojašnjavaju kako je premijer Plenković napravio dva do tri koraka prema zastupniku, kako bi ga pitao na koga je točno mislio kada je govorio da 'netko radi za interese Srbije' te na koga je mislio kada je govorio 'anemični'.

Dodaju da će se premijer Andrej Plenković očitovati u izjavi novinarima, nakon saborske rasprave o sastancima Europskog vijeća.

Nikola Grmoja ustvrdio je ranije danas novinarima u Saboru da se premijer Plenković tijekom stanke 'krenuo fizički obračunati' s njim.

"Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene", izjavio je Grmoja.

Plenković: Optužbom za veleizdaju prešli su granicu

"Kada dođe tema Izvješće o raspravama u okviru Europskog vijeća, dio zastupnika, a tu prednjače zastupnici Mosta unose u ovu raspravu teme koje s njim nisu povezane, unose govor mržnje i danas najteže - klevetničke optužbe zastupnika Grmoje prema potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova. Nakon toga i prema meni, kao predsjedniku Vlade, praktički, za veleizdaju.

Ako vam netko kaže u Saboru da sustavno radite za interese druge države, konkretno Srbije, to je nedopustivo. S time je pređena granica onoga što je normalno u Hrvatskom saboru", kazao je premijer Andrej Plenković novinarima.

Kaže kako nije 'puknuo'. "Ja sam njega išao pitati tko je veleizdajnik, ali je čovjek izašao iz Sabora", objasnio je i dodao: "Kada dođe do optužbe od strane zastupnika u Saboru, da Vlada radi u interesu druge države, za veleizdaju, onda je ona granica kad se može reći da se prešla granica stava ili političkog mišljenja. Rekao sam da su mi takvi komentari jadni".

Komentirao je i Krstičevićevu reakciju: "Imamo broj zastupnika koji koristi razne kreativne metode kako bi skrenuo pozornost među biračkim tijelom da postoje. Donosili su se papiri, majice, makete... Ja sam danas primio maketu modela F-14, a ne F-16. Dakle, nisu uspjeli kupiti niti avion o kojem se radi, no mislio sam da bi bilo dobro za mojeg sina koji ima četiri godine. No, ovo je igračka za djecu stariju od 10 godina".

Kaže kako je nakon incidenta išao razgovarati s Grmojom, no on je napustio Sabor. "Ja neću dozvoliti da nas netko, uz sve ovo što radimo u interesu hrvatskog naroda, optuži za veleizdaju. On je dio spirale govora mržnje. To nije normalno i ja to neću dozvoliti. To je Most, vidite tko su i što su", zaključio je Plenković. (Hina,M.V.)