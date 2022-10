Danas je održana sjednica saborskog Antikorupcijskog vijeća na kojoj su zastupnici dva i pol sata ispitivali Dragana Kovačevića, bivšeg čelnika JANAF-a i optuženika u istrazi USKOK-a.

Jedna od tema na sjednici Antikorupcijskoj vijeća bila je gašenje sisačke rafinerije i uloga koju su u tome igrali premijer Andreja Plenković i bivši ministar Tomislav Ćorić, koji nisu došli na saslušanje u Sabor.

Saborska oporba tražila je saslušanje Dragana Kovačevića, bivšeg čelnika Janafa. Tomu se protivio HDZ, tvrdeći da Antikorupcijsko vijeće ne može voditi takva javna saslušanja. Plenković je odbacio tvrdnje da je na sastanku u Vladi sugerirao potpisivanje memoranduma, a time i gašenje rafinerije Sisak.

O toj je temi reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao s predsjednikom Antikorupcijskog vijeća, Mostovim zastupnikom Nikolom Grmojom. On je rekao da današnjim saslušanjem postignuta pobjeda nad Vladom.

"Oni su ga namjeravali zaustaviti i nisu u tome uspjeli. Nisu ga uspjeli ni omesti svojim igračima koje su poslali da ometaju rad Vijeća. Osim toga, Dragan Kovačević je izravno optužio premijera za potpisivanje memoranduma kojim je hrvatska nafta krenula prema Mađarskoj, što je posljedično dovelo do zatvaranja sisačke rafinerija", rekao je Grmoja.

Odgovarajući na Krešićevu tvrdnju da se radi o Kovačevićevoj riječi protiv Plenkovićeve, Grmoja je rekao da smatra da se ne radi samo o tome.

"Premijer, kada su ga pitali da komentira to, rekao da je to odnos dviju kompanija: JANAF-a i Ine. Zašto su se uopće održali sastanci u Vladi ako je to bila poslovna odluka dviju kompanija i to kompanija u kojima država ima udjele", rekao je.

"Jasno je da se taj sastanak održao s nekom namjerom. Posljedica tog sastanka je da se stvarno ugasila sisačka rafinerija i da je nafta krenula prema Mađarskoj, zbog čega hrvatski građani sada ispaštaju", dodao je.

Upitan kakvi će biti daljnji potezi, predsjednik Antikorupcijskog vijeća je rekao da namjerava zvati još svjedoka koji će rasvijetliti odnos Ine i MOL-a.

"Očito se ta korupcija događa upravo zato kako bi MOL mogao, prekao navodno hrvatskih članove Uprave i Nadzornog odbora, raditi za mađarske nacionalne interese, a kontra hrvatskih nacionalnih interesa. Uz blagoslov hrvatske Vlade", ustvrdio je Grmoja.

Međutim, Krešić je rekao da se te optužbe temelje na Kovačevićevu iskazu, a on je USKOK-ov optuženik.

"Mi imamo i dokumente koji to svjedoče. U mnogim istragama imate pokajnike koji terete one koji su iznad njih. Mi u Saboru imamo niz USKOK-ovih optužbenika. Oni HDZ-u ne smetaju kad petkom trebaju dići ruku i glasati, a sad ovolika panika zbog Dragana Kovačevića", rekao je.

"Njemu će suditi hrvatsko pravosuđe, a da su oni imali argumente i činjenice, danas bi se pojavili. Nije to samo iskaz jednog čovjeka, nego su to i dokumenti: Memorandum, ali i mail koje je Ćorić hrvatskim članovima Nadzornog odbora poslao 12. prosinca 2018. godine", zaključio je Grmoja

