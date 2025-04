Najviše kiše bit će u unutrašnjosti u subotu. U nedjelju posvuda dosta sunca, no ne i posve stabilno.

Vlažan i nestabilan zrak u subotu će se svojom glavninom nalaziti iznad kontinentalnih krajeva, gdje se očekuje i glavnina oborine. U nedjelju sa sjevera jačati greben anticiklone, premda će po visini, većinom u ponedjeljak, još pritjecati malo vlažniji zrak. U utorak posvuda stabilizacija vremena.

U subotu ujutro i prijepodne unutrašnjosti pretežno, a na Jadranu promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, a na istoku i jugu lokalno pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac, a duž obale mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj i promjenjivo do pretežno oblačno povremeno s kišom i razmjerno svježe. Prema kraju dana moguća su i kraća sunčana razdoblja. Vjetar većinom umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Prema večeri i ovdje sa sjevera kidanje naoblake. Puhat će mjestimice umjeren do jak sjeverac. Temperatura poslijepodne od 16 do 20 stupnjeva

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno mjestimice s kišom. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje prema jugu još može biti malo kiše. U gorju vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjerena, krajem dana podno Velebita i vrlo jaka bura s mogućim olujnim udarima. Najviša temperatura od 9 do 14, a na Jadranu od 17 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, osobito prema jugu gdje će biti pokojeg pljuska i grmljavine. Na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena do jaka bura. Temperatura od 19 do 23 stupnja.

U unutrašnjosti do utorka djelomice ili pretežno sunčano, no ne i posve stabilno, pa osobito u ponedjeljak - lokalno kiša ili kraći pljusak i to uglavnom u gorskom području. U utorak pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura u postupnom porastu.

I na Jadranu do utorka djelomice sunčano, no ponegdje još uz kratkotrajnu kišu ili pljusak, osobito u ponedjeljak. U utorak pretežno sunčano. Na sjevernom dijelu Jadrana još u nedjelju ponegdje jaka do olujna bura. Poslijepodne sve toplije.

Od utorka do sljedećeg vikenda pretežno sunčano i sve toplije, a za vikend postoje naznake zamjetne promjene vremena.