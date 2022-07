USKOK optužnicom Dragana Kovačevića i još šest osoba tereti za kaznena djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, pomaganja u nezakonitom pogodovanju i poticanja na nezakonito pogodovanje. O tome se oglasio Dragan Kovačević.

USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i ostalih.

Kovačević je prvooptuženi, a USKOK ga tereti da je primio više od šest milijuna kuna mita u gotovini od drugooptuženog Kreše Peteka.

O podignutoj optužnici oglasio se i sam Kovačević.

Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

"Lažna, izmišljena i naručena optužnica Povodom podizanja ove potpuno lažne optužnice zasnovane na lažima, insinuacijama, potpuno iskrivljenim i izmišljenim događajima, ne samo nezakonitim nego izmišljenim dokazima, te upornog zlonamjernog puštanja u medije iskonstruiranih i netočnih informacija, dajem osvrt.

Nakon dvije godine šutnje zbog trajanja istrage čiji su rokovi za završetak davno prošli, smatram da je tužiteljstvo trebalo dodatne rokove da izmisli i složi konstrukciju jer dokaza nema.

Međutim, pojedinci u DORH-u sebi daju za pravo da su iznad Zakona i van svake kontrole i da mogu iznositi neistine, lažno optuživati i uništavati ljudima živote bez ikakve odgovornosti. Da li netko njima upravlja mogu samo nagađati, ali moj život zadnje dvije godine daje mi za pravo da tako mislim.

Vjerujući u hrvatsko sudstvo nadam se da ovakva suluda i zlonamjerna optužnica zasnovana na laži i netočnosti neće biti potvrđena od suda.

Cijela ova farsa od optužnice krenula je prisluškivanjem i oduzimanjem ustavnog prava na slobodu življenja, a sve temeljem izmišljenoga događaja da mi je netko dao na ručku za Martinje među 30-tak ljudi neku vrećicu s novcem. Potpuno suludo.

Kasnije se pokazalo da ne postoji niti vrećica niti novac niti bilo kakav dokaz za to. Taj događaj je izmišljen da bi se diskreditirala najviše rangirana osoba u RH i kada se u tome nije uspjelo, postao sam kolateralna žrtva toga procesa bez ijednoga suvislog dokaza.

Operativno je proces vodio ambiciozni pravnik pozicioniran na mjesto zamjenika Ravnateljice, potpuno zlonamjerno, nestručno i podcjenjivački, bez ikakvih dokaza da bi poslije postao europski tužitelj, pa zaključite poveznicu. Naravno, on je bio samo operativac.

Protiv takvih pojedinaca unutar sustava ću se boriti jer znam da se ne mogu boriti protiv institucije, ali se mogu boriti protiv takvih pojedinaca koji se kriju iza institucije i zlorabe svoj položaj.

Niti sam ikada uzeo mito, niti mi je tko nudio mito, niti u cijelom spisu postoji niti jedan dokaz za to, osim gomile laži i iskonstruiranih poruka. Gdje se i šaljive poruke od zlonamjernih pojedinaca u DORH-u pretvaraju u krivično djelo.

Ovo je sve stvarno sličilo najcrnjim Udbaškim metodama.

Stoga, poštujući institucije RH, a posebno Sudove nadam se da ovakve sulude optužnice koje se vrlo često provode od strane DORH-a, već niz desetljeća i služe za političke borbe i uništavaju živote ljudi, a da za to nitko ne odgovara, neće biti potvrđena.

Svjestan sam toga da medijska slika koju kreira DORH napravi od čovjeka lopova preko noći i svjestan da većina ljudi vjeruje što im pojedinci iz DORH-a serviraju kroz medije.

Ovo što govorim nije insinuacija nego činjenica.

Podignuta optužnica za Janaf: USKOK objavio detalje, terete Kovačevića da je primio više od šest milijuna kuna mita

Međutim, ovdje je kao i u nekim drugim slučajevima, pojedinci iz DORH-a u svojoj ambiciji i dodvoravanju određenim političkim krugovima su pretjerali u lažima i potpuno suludim optužbama, do nivoa da ne priznaju ni pravni poredak ove zemlje u zaštiti prava na privatno vlasništvo pa pobijaju prava vlasništva temeljem svojih razmišljanja i lažnih pretpostavki.

Na toj zlonamjernoj činovničkoj osnovi, bez ikakvog znanja o poslovanju poduzeća, pojedinci iz DORH-a podižu optužnice koje su bazirane na lažima.

Protiv takvih pojedinaca sam se borio i do sada i nastavit ću borbu jer oni ne čine dobro ni instituciji u kojoj rade niti društvu u cjelini, ali imaju moć uništavati živote bez odgovornosti i to treba mijenjati.

Ti pojedinci ocjenjuju kroz optužnicu moj rad u poduzeću koje sam vodio gotovo 9 godina te podigao kroz to razdoblje prihode za 2,5 puta, dobit 4,5 puta, ostvario gotovo 2 milijarde kuna dobiti kroz to razdoblje i to gotovo 80 % u izvozu na međunarodnom tržištu. Isplaćivao dividendu da bi i ti činovnici imali za plaće.

Onda me ti isti činovnici iz DORH-a proglašavaju lopovom i dižu optužnicu da sam nekome pogodovao u javnoj nabavi, a istina je ta, da poduzeće koje sam vodio nije uopće u sustavu javne nabave i ne podliježe pod Zakon o javnoj nabavi i ne troši proračunske novce nego naprotiv uplaćuje u taj proračun.

To vam je znanje ili zlonamjera u DORH-u.

Šefica DORH-a najavila nove optužnice: "Nadam se da nećete reći da me to tražio predsjednik"

Poduzeće koje sam vodio i napravio najbolje investicije u povijest Društva i poslovni rezultat, danas je jamac energetske stabilnosti RH i sigurnosti u opskrbi energenata.

Prije toga sam vodio Mirovinsku reformu i stvorio mirovinske fondove koji su danas najveći investicijski potencijal u Hrvatskoj.

Sve ovo je bilo previše za pojedince iz DORH-a i trebali su napraviti lažnu optužnicu zasnovanu na lažnim događajima.

Angažirali su potpuno nestručnu osobu za vještačenje, koji je u postupku dokazivanja stručnosti na Visokom upravnom sudu, da izmisli moj nesrazmjer imovine, koji ne postoji jer sam već prije dao jednoj revizorskoj kući da mi napravi analizu i moja imovina je potpuno čista zasnovana na radu, ulaganjima i kreditima.

Taj isti vještak je dobio posao bez javnog natječaja od DORH-a, koji troši naš proračunski novac za to.

Uz mnoštvo drugih vještaka posao uvijek dobiva DORH-ov pouzdanik, da izmišlja i laže, i sve mu uvijek na Sudu padne, ali cilj je sramoćenje.

Stoga takve pojedince koji svoje neznanje, nestručnost i zlonamjernost, kriju iza moći institucije, niti priznam niti milosti od njih tražim.

Sud poštujem i nadam se da će sudci konačno progledati što im rade pojedinci iz represivnoga aparata i na koji način uništavaju ovu zemlju i ugled pravosuđa u cjelini.

Borit ću se ne samo za sebe nego i za druge slučajeve gdje se ljude u režiji DORH-a medijski uništi, a da nemaju nikakvu krivnju, a sve temeljem lažnih i montiranih optužnica.

Dr.sc. Dragan Kovačević", napisao je u svojem priopćenju.