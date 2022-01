USKOK je nakon policijske prijave ponovno proširio istragu u aferi Janaf, a ovoga puta poduzetnika Krešu Peteka tereti da je bivšem direktoru Janafa Draganu Kovačeviću dao više šest milijuna kuna mita kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem.

Uz Kovačevića, Petek je po sumnjama istražitelja dao i oko 550 tisuća kuna mita bivšem direktoru sigurnosti u Janafu Vladi Zoriću te najmanje 600 tisuća direktoru Janafova transporta nafte Vladimiru Vrbancu.

Petoosumnjičen je Vatroslav Sablić, osnivač tvrtke Luvis Projekt, koja se također okoristila na dogovorenim poslovima s Janafom.

U trećem proširenju istrage, koja je pokrenuta na jesen 2020., petero osumnjičenih branit će se sa slobode.

Policija i USKOK osumnjičene, osim za davanje i primanje mita, terete i za nezakonito pogodovanje te pomaganje u tom nedjelu.

USKOK u priopćenju, ne otkrivajući identitete osumnjičenih, ističe da se Petek dogovorio s Kovačevićem, Zorićem i Vrbancom da će pogodovati kako bi poslove s Janafom dobili Petek i njegovi suradnici.

Petekovoj tvrtki osigurana prednost

Time je Petekovoj tvrtki "osigurana prednost u procesima nabave vrijednima" više od 64,4 milijuna kuna, dok su Kovačević, Zorić i Vrbanac "ostvarili nepripadnu imovinsku korist" od ukupno 7,35 milijuna kuna.

Sablić je osumnjičen da je Vrbanca poticao da prilagodi javnu nabavu, čime je njegovoj tvrtki "dodijeljena nabava IT usluga" vrijednosti 5,86 milijuna kuna.

Zbog afere Janaf Kovačević je već dva puta bio u istražnom zatvoru, a istragom je obuhvaćeno niz osoba, od poduzetnika koji su mu davali mito do bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i gradonačelnika Nove Gradiške, bivšeg člana SDP-a, Vinka Grgića, koji se našao i na meti europskog tužitelja.

U istragu je zbog skrivanja Kovačevićeva novca ušao i suprug zagrebačke tužiteljice, koja je tada podnijela ostavku, ali se kasnije našla na meti istražitelja zbog otkrivanja podataka iz istrage u slučaju Agrokor.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

"USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 17. rujna 2020. godine, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a donio rješenje o proširenju istrage protiv pet okrivljenika (1960., 1969., 1976., 1961., 1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela davanja i primanja mita, nezakonitog pogodovanja te pomaganja u nezakonitom pogodovanju i poticanja na nezakonito pogodovanje.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od srpnja 2019. do 17. rujna 2020. u Zagrebu, I. okr. kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, u nakani da u Plan investicija trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF) osigura uvrštavanje točno određenih i financijski isplativih poslova za koje je bio zainteresiran, a zatim u postupcima nabave JANAF-a osigura i pobjedu te ugovaranje tih poslova sa svojim društvom, s II. okr. predsjednikom uprave JANAF-a, te III. okr. direktorom Sektora sigurnosti i zaštite i IV. okr. direktorom Sektora transporta nafte u JANAF-u, dogovorio da će, u zamjenu za novčanu nagradu koju će im periodički isplaćivati u gotovini, poduzimati sve radnje za koje su ovlašteni Statutom i Pravilnikom JANAF-a, ali i sve druge potrebne radnje kako bi osigurali da se u Plan investicija JANAF-a najprije uvrste upravo oni poslovi za koje je I. okr. bio zainteresiran, a zatim i da se pokrenu postupci nabave, te da se u njima prilagođavanjem tehničkih specifikacija osigura prednost te status jedinog ili najpovoljnijeg ponuditelja društvu od I. okr., a time i sigurno dobivanje ciljanih poslova tom društvu i njegovim partnerima.

VIDEO Dragan Kovačević izašao iz Remetinca: "Mi ćemo pokušati sve da dokažemo istinu. A ona je na mojoj strani"

Sukladno postignutom dogovoru, I. okr. je u više navrata II. okr. predao najmanje 6,200.000 kuna u gotovini, III. okr. najmanje 550.000 kuna u gotovini, a IV. okr. najmanje 600.000 kuna u gotovini, dok su II., III. i IV. okr. poduzimali sve daljnje potrebne radnje kako bi u postupcima nabave osigurali društvu dobivanje poslova za koje je I. okr. iskazao interes.

Na opisani način, prilagođavanjem natječajne dokumentacije je društvu od I. okr. i njegovim poslovnim partnerima, među kojima i V. okr. i njegovom trgovačkom društvu, osigurana prednost u procesima nabave vrijednima 64,465.191,50 kuna, dok su II., III. i IV. okr. ostvarili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 7,350.000 kuna.

Draganu Kovačeviću i još trojici određen istražni zatvor. Policija objavila detalje o uhićenju

Nadalje, u razdoblju od početka kolovoza 2018. do kraja srpnja 2019. godine u Zagrebu, IV. okr. je, kao direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u, na traženje i u dogovoru s V. okr., odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da tom društvu osigura prednost u nabavama IT usluga kojih je investitor JANAF, u cilju realizacije dogovorenog prepuštao V. okr. da sačinjava tehničke opise predmetnih IT usluga te da određuje dokaze tehničke i stručne sposobnosti potrebne za sudjelovanje u postupcima nabave.

Tako je društvo u kojem je V. okr. bio odgovorna osoba redovito bilo jedini ponuditelj u postupcima nabave pokrenutima na temelju dokumentacije koju je V. okr. uskladio s mogućnostima i referencama tog društva, pa su društvu dodijeljene i sve dogovorene nabave IT usluga u vrijednosti od 5.860.000 kuna."