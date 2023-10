Nestao 19-godišnjak, roditelji u šoku: "Mobitel doslovno uvijek ima sa sobom, a sada ga je ostavio u kući"

Nakon što je automobilom u četvrtak navečer odbacio svog prijatelja u Budimce, 19-godišnjem Gabrielu Tatiću Matijeviću se gubi svaki trag. Njihovo prijateljstvo datira još iz osnovne škole.

Gabriel Tatić Matijević (Foto: DNEVNIK.hr)

Zadnju poruku je u četvrtak poslao majci, koja je u srijedu otišla raditi u Austriju. Pitao ju je, kaže nam majka, kako je i zašto mu se ne javlja. Kako je to bilo u 4:15, žena je u to vrijeme spavala. U osam ujutro je pokušala stupiti s njim u kontakt, ali bezuspješno. Pokušao je do njega doći i otac, ali također bez uspjeha.

"Mobitel doslovno uvijek ima sa sobom, a sada ga je ostavio u kući. Uz to, nije ni zaključao vrata pa nekako mislim da je vjerovao kako će se brzo vratiti. Uzeo je novčanik sa sobom, mislila sam da je otišao možda do obližnje trgovine. Da je sletio negdje s autom bi se vidjelo", kroz suze nam govori majka koja u nedjelju dolazi u Hrvatsku.

Vijest je javila bivšem suprugu, koji je krenuo iz Njemačke, gdje radi, put Hrvatske. Shrvan, javio se s aerodroma u Frankfurtu. "Baka je našla otključanu kuću. Ovo je prvi put da je nestao. U utorak je trebao doći u Njemačku raditi sa mnom. Prijatelj s kojim je bio u noći nestanka kaže da ne zna što se dogodilo", govori nam uzrujani roditelj.

Potraga za mladićem traje od nedjelje ujutro. Načelnik Podgorača Goran Đanić nam je rekao kako je angažirano 40-ak osoba koje tragaju za njim. "Angažirano je pet DVD-a, uz policiju. Nažalost, nemamo još nikakvih informacija", kazao je načelnik Đanić.

19-godišnjak je visok 185 centimetara, a zadnji put je viđen u selu Poganovci. Vozi crveni Peugeot 206.

Iz PU osječko-baranjske su nam kratko rekli kako poduzimaju sve radnje kako bi pronašli mladića.