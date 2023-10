FOTO/VIDEO Teroristički napad ispred MUP-a u Turskoj: Jedan napadač je neutraliziran, drugi se raznio

Turski ministar unutarnjih poslova rekao je da su dva "terorista" izvela bombaški napad pred zgradom ministarstva u Ankari, jedan napadač je poginuo, a drugi je "neutraliziran".

"To je bio "terorističk napad", objavio je ministar Ali Yerlikaya.

"Dva terorista u vojnom vozilu pojavila su se ok 9.30 pred ulazom u Opću upravu sigurnosti našeg ministarstva unutarnjih poslova te izveli napad", rekao je Yerlikaya. Dva policajca lakše su ranjena, dodao je ministar.

#Explosions and gunshots in #Ankara



Minister of Internal Affairs Ali Yerlikaya announced that 2 terrorists carried out a bomb attack, he stated that one of the terrorists blew himself up and the other terrorist was neutralized #Turkey pic.twitter.com/hdYmL3OMQI