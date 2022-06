Obiteljski liječnici okupljeni u KOHOM-u napustili su Radnu skupinu za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Smeta im, među ostalim, Zakon kojim bi policiji dojavljivali koji pacijenti ne smiju za volan zbog lijekova koje piju. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac o svemu je razgovarala sa čelnicom KOHOM-a Natašom Ban Toskić.

Obiteljski liječnici okupljeni u KOHOM-u do sada su stalno kritizirali poteze ministra Beroša, a sada su mu konkretno i otkazali poslušnost. Napustili su Radnu skupinu za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Smeta im, među ostalim, obveza rada u hitnoj pomoći, a bune se i zbog Zakona kojim bi policiji dojavljivali koji pacijenti ne smiju za volan zbog lijekova koje piju.

O svim problemima s predsjednicom Koordinacije liječnika hrvatske obiteljske medicine Natašom Ban Toskić razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"Iz KOHOM-a su očigledno odustali od razgovora s ministrom zdravstva i sada sve nade sada polažu u to da će njihovi argumenti doprijeti do samog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. U četvrtak popodne su ga pozvali da povuče prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama", izvijestila je reporterka Štrbac.

"Mi smo do sada premijeru Plenkoviću poslali dva pisma, na što nam uopće nije odgovorio. Danas smo se odlučili za još jedan pokušaj otvorenog pisma. Do ovog trenutka nismo dobili nikakav odgovor. Premijer kao najutjecajnija i najmoćnija osoba u Vladi bio nam je zadnja nada da će se naši argumenti saslušati", kazala je za Dnevnik Nove TV Ban Toskić.

Beroš želi stati na kraj jednoj od najvećih prijetnji društvu, koja sve više pogađa i djecu: "Posebno je alarmantan podatak..."

Plenković: ''Za koji dan imat ćemo manje od 100.000 nezaposlenih, ja ne znam kad smo to imali''

Osvrnuvši se na prijedlog spornog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ban Toskić je istaknula kako upravo taj zakon "unosi potpuno rasulo u rad obiteljskih liječnika".

"Narušava povjerljiv odnos pacijenata i liječnika i obavezuje svakog liječnika koji pacijenta pregleda, bilo koji dan, iz bilo kojeg razloga, bilo koji puta u tjednu, da istovremeno procijeni zdravstveno stanje za upravljanje vožnjom i momentalno obustavi vozačku dozvolu pacijentu prema svojoj subjektivnoj procjeni jer nikakav konkretan pravilnik ne postoji koji bi definirao što je to trajno, a što privremeno", poručila je Ban Toskić osvrnuvši se na prijedlog novog zakona.

Dodala je kako popis lijekova uopće ne postoji te da u svakoj kutijici s lijekom postoje uputstva za pacijenta i da većina njih u zadnjem retku sadrži upozorenje da nije sigurna vožnja ukoliko se uzimaju.

"Ono što bi bilo potrebno jest da se napravi konkretan popis dostupan cjelokupnoj javnosti, da sve kutije lijekova budu obilježene semaforom: crvenim, žutim ili zelenim znakom da bi svaki pacijent odmah znao što uzima, može li voziti s time ili ne. To do sada u Hrvatskoj ne postoji, iako se Ljekarnička komora potrudila u tome smjeru uložiti napor i nešto takvo napraviti", pojasnila je Ban Toskić.

FOTO Beroš otkrio novu lokaciju Imunološkog zavoda: Nova šansa za devastiranu perjanicu znanosti

Glavna sestra o kaosu na Rebru: "To nije svakodnevna situacija, tri ili četiri sestre su se rasplakale jer ih ljudi vrijeđaju"

Istaknula je kako je u europkskim zemljama na vrlo konkretan način riješeno pitanje sigurnosti prometa na cestama, ali i da u Hrvatskoj nije.

"Svaki vozač zna da ne smije konzumirati alkohol, voziti brzo, oduzimati prednost, pričati na telefon i voziti pa svejedno to čini na vlastitu odgovornost. Isto tako, svaka osoba koja ima vozačku dozvolu prošla je zdravstveni pregled, psihološko testiranje, ocijenjena je sposobnom za vožnju. Prema tome, sposobna je i procijeniti može li voziti ako je jako umorna i bolesna ili ako ju liječnik upozori da nije uputno voziti, sposobna je donijeti odluku hoće li se pridržavati takvog naputka ili ne. Mi smo svakako za to da liječnik upozori pacijenta, ali da on preuzima odgovornost", pojasnila je.

Sporan i Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o sigurnosti prometa na cestama nije jedini sporni zakon u ovom slučaju. Naime, sporan je i zakon o zdravstvenoj zaštiti.

"U godinu dana postojanja Radne skupine, ministarstvo nije uvažilo niti jedan prijedlog ni primjedbu obiteljske medicine. Tri glavne točke koje nas brinu je neograničena mogućnost ravnatelja domova zdravlja, bolnica i Hitne pomoći da nas po svom nahođenju i rasporedu raspoređuju na rad", kazala je Ban Toskić osvrnuvši se na sporne točke Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Procurili neki detalji velike reforme zdravstva: Pogledajte što se planira promijeniti u odnosu na postojeći sustav

Bolnice grcaju u dugovima, a sada stižu i novi troškovi. Ministar financija poručuje: "Nevjerojatno, kao da netko živi van ovog svijeta i prostora"

"Mi smo i do sada primali sve pacijente koji nisu naši, a koji su bili u bilo kojem obliku akutni ili hitni, pokucali na vrata i mi smo ih zbrinjavali. To ne znači da mi moramo ostavljat svoje ordinacije, ulaziti u kola hitne pomoći i raditi tuđi posao", kazala je Ban Toskić.

"Godinu dana, pa i dulje, upućivali smo vam brojne prijedloge s terena, ukazivali na probleme, niste imali sluha. Kontinuirano ste nas kritizirali i omalovažavali. Sada nas zovete na konstruktivan razgovor kada je već sve gotovo", zaključila je Nataša Ban Toskić u Dnevniku Nove TV.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac istaknula je kako se novi razgovor obiteljskih liječnika s ministrom Berošem očekuje u ponedjeljak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr