Nakon što je predsjednik Zoran Milanović odbio prijave troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda i odlučio da će on predložiti nekoga, reakcije se ne stišavaju. O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković.

Izlaz iz pravne i političke zavrzlame oko izbora predsjednika Vrhovnog suda mogao bi razriješiti Ustavni sud. Kako nam je potvrđeno na tom sudu, dobili su prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona koji osporava Zoran Milanović. A vladajuća većina o tom problemu ima - posve suprotan stav.

Sudstvo kao kamen spoticanja između Banskih dvora i Pantovčaka. Andrej Plenković se čudi.

Mještanin koji je svjedočio cijepljenju: "Pozlilo joj je, dojurio je doktor, skinuo joj maramu s glave, a ona se počela znojiti. Odveli su je i zatvorili vrata"

Raskrinkao milijunski biznis pa mu sada prijete smrću: "Loziću, raka u crnoj hrvatskoj zemlji te čeka. Komunjaro, varaš se da si siguran. Nisi frende, na nišanu si"

"Ja se sad bavim s temom za koju moram priznat nisam mislio ni u snu da ćemo se bavit s ovom temom, ni u snu", rekao je premijer Andrej Plenković.

Zoran Milanović prema Ustavu predlaže kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Poziva se samo na Ustav, ignorira zakon koji propisuje javni poziv za kandidate jer ga, tvrdi, ograničava.

"Tu travestiju, tu bijednu glumu u koju si stavljamo perike i štikle i glumimo natječaj, a nema ga", rekao je Milanović.

Premijer je pak suprotnog mišljenja.

"Nitko, ali baš nitko, u hipotetskoj situaciji kad se mijenjao zakon nije imao na umu nikakav nekakav skriveni scenarij da nekom ograničava ovlasti, toga nema, to ne piše u tom Zakonu o sudovima, pa nije nitko taknuo Ustav", komentirao Plenković.

Za ovaj izbor nužno je suglasje, jer Sabor ima završnu riječ.

Imoćanin koji je na restoran zalijepio zabranu ulaska SDP-u: "U Rijeci je sve puno Jugoslavena. Ja sam ovo napravio u Imotskom, gdje smo svi čisti Hrvati"

Pulska bolnica od ponedjeljka ukida posjete ne bi li zaštitila pacijente i medicinsko osoblje

"Nek se raspiše novi javni poziv pa onda možda mu se netko svidi pa ga predloži Hrvatskom saboru, mi nismo zatvoreni prema njegovom odabiru", kazao je Plenković.

Ali, tu proceduru Milanović ne uvažava. Premijer kaže nisu o toj temi razgovarali, ali netko jest. Jučer je predsjednik bio neodređen.

"Jako dobro znamo tko nam se sve javljao u zadnjih mjesec, tko je dolazio iz Vlade kod mog predstojnika ureda što je govorio i o kakvim je igrama bilo riječ'', izjavio je Milanović.

Plenković odgovara, s Orsatom Miljenićem sastao se ministar Malenica.

"Koliko je meni poznato na tom sastanku nije bilo razgovora ni o kakvim imenima, bilo je razgovora o proceduri, o tome što će se napraviti'', objasnio je Plenković.

Potvrdio nam je to i ministar Malenica. Dok danas o toj temi na Pantovčaku šute. A iz ureda Gordana Jandrokovića poručili su da predsjednik Sabora neće staviti na dnevni red Milanovićev prijedlog kandidata ne bude li u skladu s Ustavom i zakonom. Oporba uzvraća.

"Ako predsjednik Sabora bude opstruirao, postoje mehanizmi kojima ćemo osigurati da ta točka dože na dnevni red Hrvatskog sabora'', komentira situaciju predsjednik SDP-a, Peđa Grbin.

Ustavna stručnjakinja kaže - Ustav i Zakon nisu u konfliktu, a predsjednik Milanović bi se trebao držati i zakona.

"I ako on signalizira da neki zakon je bespredmetan, kako on kaže ili da se ne namjerava pridržavat propisa ove Republike onda je to dosta problematična poruka'', govori Ana Horvat Vuković s Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu.

Predlaže da Ustavni sud riješi dilemu.

"Idealno bi bilo da da Ustavni sud onda o ovome donese svoj pravorijek da ne bi pitanje se svelo na tko što tko od nas kao privatni pojedinci pa čak i predsjednici mislim o zakonima'', objašnjava Horvat Vuković.

Iz zagrebačke osnovne škole upozorili na opasni izazov s TikToka: "Dijete legne na cestu sve dok se automobil ne primakne blizu..."

Ugostitelji i sportaši jedva dočekali popuštanje mjera: "Ne mogu vam opisati koliki je gušt"

Koji će se, kako nam je potvrđeno i baviti ovim problemom. Prijedlog da ocijene zakon dobili su od Darija Juričana, odluku će donijeti, kažu, najkasnije do srpnja.

Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr