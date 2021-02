Predsjednik republike Zoran Milanović neće odustati od svog ustavnog prava da Saboru predloži kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a to će biti osoba koja je spremna uvesti promjene u sudstvo čijim je trenutnim stanjem nezadovoljan velik dio građana, doznaje se na Pantovčaku.

Iz predsjednikova tima poručuju da s ničim ne treba žuriti jer mandat sadašnjem predsjedniku Vrhovnog suda traje do srpnja. Ipak, ističu da će prijedlog doći na vrijeme kako bi se o njemu moglo raspraviti, a najkasnije do lipnja.

Zbog toga će, osim sa čelnicima HDZ-a i SDP-a, razgovarati i s drugim političkim grupacijama, primjerice predstavnicima manjina.

Ako Sabor želi podržati predsjednikova kandidata koji će biti spreman unijeti promjene u pravosudni sustav izglasat će ga, u suprotnom će pokazati da žele status quo, smatraju na Pantovčaku.

Pritom odbacuju tvrdnje vladajuće većine da predsjednik ne može predložiti osobu koja nije prošla javni poziv Državnog sudbenog vijeća (DSV), koje je u ovom slučaju, kako navode, svedeno na ulogu poštara.

Neprihvatljivo je, ističu, da je tijelo koje bira suce i može ih razriješiti zakon ovlastio tek da kandidature proslijede Uredu predsjednika.

Predsjednik će, stoga, iskoristiti svoje ustavno pravo, a svako drugo gledanje vodi do blokade.

Iako svjesni zakonske nedorečenosti i neusklađenosti s Ustavom u Uredu predsjednika kažu da se nisu obratili Ustavnom sudu jer su Milanovićevi prethodnici na odgovore tog tijela čekali godinama.

Komentare da je kandidata kojega želi predložiti Milanović trebao uputiti da se javi na DSV-ov poziv na Pantovčaku smatraju licemjernim. Tvrde da ime predsjednikova odabranika neće iscuriti u javnost prije nego što ga službeno predloži Saboru.

No, sugeriraju da bi bilo dobro da to bude netko izvan sudskih krugova, odnosno osoba koja je spremna unijeti promjene i uz zaštitu sudaca, primjerice, pokrenuti stegovne postupke protiv onih koji ne rade dobro svoj posao, što do sada predsjednik Vrhovnog suda nije činio, doznaje se na brifingu u Uredu predsjednika.

Na javni poziv DSV-a uz aktualnog predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, javilo se dvoje zagrebačkih odvjetnika - Lidija Horvat i Šime Savić.

Nakon što je Milanović rekao da nikoga od njih neće predložiti, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kazao je kako ne zna stoji li iza toga neka šira utakmica te da mu se čini logičnim da se poštuje zakon prema kojem DSV raspisuje natječaj, predsjednik odabire kandidata, a Sabor odlučuje.