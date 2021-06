Učenici osnovne i područne škole na Banovini ostali su bez maturalnog putovanja, a roditelji bez novca. Vlasnik agencije odlučio je tvrtku staviti u mirovanje, otkazao je putovanje i pritom nikoga nije o tome obavijestio.

Oko 50 učenika osmog razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Petrinje i Područne škole Mošćenica ugovorili su s putničkom agencijom Lanterna Sisak d.o.o. maturalno putovanje na koje su trebali otići na početku školske godine, točnije od 15. do 18. rujna 2020.

Nažalost, zbog pandemije koronavirusa i aktualnih epidemioloških mjera, putovanje koje je iznosilo 1625 kuna po osobi je otkazano i prebačeno za svibanj ove godine. Tako su barem mislili roditelji, učenici i škola.

Otprilike tjedan dana prije putovanja djeca su saznala da ipak tako neće obilježiti kraj osnovnoškolskog obrazovanja. ''U zadnjem su tjednu djeca načula da se šuška da nema ništa od putovanja, da je navodno zatvorio agenciju. Mi smo tjedan dana prije nego su djeca trebala ići na izlet saznali da se zapravo ne ide. Ja sam u travnju platila dvije rate zaredom, jer sam mislila da se ide kada nas škola nije obavijestila da je odgođeno, tako da smo platili cjelokupni iznos'', ogorčeno govori Kata Barišić, majka jednog učenika.

Ravnatelj škole, Davor Miholjević, je za DNEVNIK.hr rekao da je škola kontaktirala pravnike te da su ih oni povratno obavijestili da se u ovom slučaju ne može ništa poduzeti zbog toga što tvrtka u navodnom stečaju. ''Roditelji su potpisivali ugovor s firmom'', ogradio se odmah Miholjević te dodao da bi roditelji trebali podići privatnu tužbu, kao i da su pokušali doći nekoliko puta do Galića, ali bezuspješno. ''Mi smo dva, tri puta zvali gospodina da nam objasni ako će se nakon korone otići na izlet. On je bio tada i u školi i poslije se više nije javljao'', rekao je.

Krivi su hotelijeri?

Roditelji su načuli da je vlasnik putničke agencije Lanterna Sisak d.o.o., Ivor Galetić zbog pandemije koronavirusa objavio stečaj. Nakon nekoliko bezuspješnih dana kontaktiranja Galetića, napokon smo uspjeli doći do njega. Tada nam je objasnio da putnička agencija nije u stečaju, već ju je morao staviti u mirovanje - zbog koronavirusa i potresa.

Mislio je, govori, da će pandemija kratko trajati pa je podmirivao sve troškove. ''Mi smo mislili da će biti kao i svake godine. Da će ta djeca otići na put, imati svoje mjesto u hotelu. Poplaćajmo sve što imamo, avanse hotela. I onda smo sami sebe doveli do toga da nije bilo više novca na računu, uplate roditelja su stale, nije se znalo što i kako dalje''.

Da agencija nije u stečaju potvrdili su i u Županijskoj komori Sisak. ''On je zatvorio. Još uvijek postoji, ali ne znam… Nije službeno u stečaju, u blokadi je vjerojatno ili u mirovanju nekakvom'', rekli su iz Komore.

Galetić nam je rekao da ne bježi od odgovornosti i da ne vidi u čemu je problem. ''To što oni (škola) kažu da ne mogu do mene, da sam nedostupan, pa ja sam svaki dan u gradu. Ja ne bježim od njih'', rekao je.

Problem je, objašnjava, što je vezan zakonom. ''Povrat uplaćenih sredstava za putovanja obavlja se 180 dana po kraju proglašenja pandemije''. Upravo zbog koronavirusa i potresa, on je svoju agenciju stavio u mirovanje, a u prostorije agencije ne može otići jer je prostor oštećen nakon potresa.

Galetić tvrdi da je uplaćeni novac koji je dobio od roditelja i drugih korisnika potrošen na tekuće troškove i poslovanje. ''Turističke djelatnosti nisu mogle ništa više napraviti jer su novac koji su imali potrošile na tekuće stvari, doprinose i poslovanje kojeg nije ni bilo''.

Njegova agencija, tvrdi, za dogovoreni izlet uplati određeni iznos da bi rezervirali i zadržali smještaj u hotelu.

''Mi novac koji dobijemo od roditelja, sve su to obročne otplate, sve se to, čak i veći dio uplati nego što su do onda bile uplate roditelja. Sada karikiram, ako je jedna škola uplatila 10.000 kuna do trenutka pandemije, mi smo hotelu možda platili 20.000 kuna. Neće nitko vama dati hotel tri dana prije puta, morate avansirati određeni dio troškova da bi mogli dobiti mjesto pet mjeseci kasnije. Nisu to samo troškovi hotela, to su troškovi i svih ostalih usluga'', rekao je.

Hotelijeri su u ovoj priči oni koji ne vraćaju novac, govori na Galetić. ''U nekakvim slučajevima više smo morali platiti nego što je obročno plaćeno, računajući da će se kroz iduće mjesece taj novac nadomjestiti, da će se po izvršenim mjesečnim uplatama nadoplatiti naša razlika novca koji smo deponirali i naravno sve do kraja, do izvršenja usluge'', objašnjava.

"Ništa nam nije uplaćeno"

Kontaktirali smo turističko naselje u koje su učenici trebali otputovati da provjerimo koji su razlozi otkazivanja i jesu li uistinu sredstva nekoliko mjeseci unaprijed uplaćena.

''Agencija Laterna Sisak d.o.o. je jedan od naših poslovnih partnera s kojim surađujemo po pitanju aranžmana učeničkih grupa. Za konkretnu grupu izvršena je predrezervacija smještaja za termin 15. - 18.09.2020. u naselju Splendid, no radi okolnosti uzrokovanima COVID-19 epidemijom, od agencije smo dobili informaciju da je u dogovoru s roditeljima odlučeno da se aranžman prebaci na proljeće 2021. godine, te da će nam se agencija javiti s novim terminom'', odgovorili su nam.

Također, pitali smo ih što je s uplaćenim sredstvima koje, po Galetićevim riječima, hotelijeri vraćaju tek 180 dana po proglašenju završetka pandemije.

''Agencija nama nije platila za navedeni aranžman. Da smo kojim slučajem primili uplatu, svakako bi ista bila vraćena agenciji na njen zahtjev, s obzirom na to da se radilo o izvanrednim okolnostima'', objasnili su.

Pa gdje je novac? "Javit ću vam se..."

Zatim smo se opet obratili vlasniku agencije jer nam je rekao da on novac koji dobije uplati hotelijerima i drugim pružateljima usluga, pa čak i da agencije nerijetko moraju izdvajati i iz svog džepa, ali da se sve to kasnije isplati. Gdje je onda novac koji su roditelji uplatili?

''Mi imamo dvadesetak maturalaca, škola u prirodi i višednevnih putovanja. Morao bih vidjeti svu korespondenciju za to putovanje da vam mogu odgovoriti. To ne radim ja nego kolege. Kad se vratim s puta, u ponedjeljak, pogledat ću u papire i mailove pa ću vam se javiti'', napisao nam je u odgovoru.

Zatim je dodao da novac nije potrošen - jer novca nije ni bilo. ''Ono što ja znam i što sam bio prisutan, jest da je održan roditeljski sastanak prošle godine u rujnu i da epidemiološka situacija nije dozvoljavala tehničku realizaciju putovanja (zbog socijalnih distanci u autobusima) i ostalim mjestima koja su bile uključena u program putovanja. Novac nije potrošen na druge stvari jer ga nije ni bilo jer agencija i poslovnica ne rade od ožujka prošle godine. Ni za poslovanje ni za ostale troškove''.

Obavijest isparila

Na pitanje zašto roditelji nisu pravovremeno obaviješteni, Galetić odgovara da je u rujnu održan sastanak i da su roditelji zapravo znali. ''U svibnju se sigurno nije moglo ići jer je bio veliki lockdown. Mi smo imali početkom rujna roditeljski sastanak gdje sam ja osobno pred roditeljima održao sastanak gdje je rečeno da u tom trenutku, u skladu s preporukama i Ministarstva obrazovanja, ne može se izvršiti'', tvrdi Galetić.

S druge strane, roditelji nam govore da na sastanku u rujnu nije bilo riječi o mogućoj odgodi putovanja zbog pandemije koronavirusa. ''Sastanak mi nismo imali da se odgađa, nego da se ide. Kasnije naš je škola obavijestila da se putovanje odgađa za svibanj. Mi što smo bili s njim na sastanku bilo je kada nam je prezentirao putovanje'', rekla je Barišić.

Novac se mogao drugačije potrošiti

U nevjerici, roditelji su spremni i na prosvjed ispred škole, govore. Djeca su mogla za taj novac organizirati i privatno zabavu ili potrošiti taj iznos na druge aktivnosti. ''Moje dijete ne ide na maturalac, a za taj novac je moglo otići cijelo ljeto na bazene. Na kraju krajeva s tim novcem smo mi roditelji mogli na kraju škole organizirati lagani tulum da se provesele i oproste, a ovako ne možemo ništa'', komentira Barišić.

''On je pokupio, tko zna koliko. Puno je on tih ugovora skupio i nestao. Znači svatko od nas može biti neki gazda. Ja imam 100 kuna, idem otvoriti agenciju, kupim autobus, pokupim ljudima lovu i odem u stečaj, nestanem. Kako možeš stati pod stečaj ako imaš 300 sklopljenih ugovora'', zaključila je Kata Barišić.