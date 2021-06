Zbog obilježavanja Dana antifašističke borbe većina trgovina će raditi prema skraćenom, prilagođenom radnom vremenu. Donosimo vam pregled radnog vremena većih trgovina i trgovačkih lanaca.

U utorak se obilježava Dan antifašističke borbe, a zbog praznika neke će trgovine raditi po prilagođenom vremenu.

Trgovine Arena Centra rade prema redovnom radnom vremenu od 9 do 21 sat. Neke od usluga ipak neće raditi. Koje, pogledajte OVDJE.

Trgovine Avenue malla radit će od 10 do 21 sat, a DM, Konzum i Müller radit će od 9 do 21 sat. Neke od poslovnica ipak neće raditi, a OVDJE možete provjeriti koje.

Konzum ima svoj raspored, koji ovisi od poslovnice do poslovnice. Neke će raditi tijekom cijeloga dana, pojedine do sredine dana, a neke neće raditi. Radno vrijeme Konzuma na Dan antifašističke borbe možete pronaći OVDJE.

Pojedine Lidl trgovine radit će po prilagođenom vremenu. Većina poslovnica radit će na Dan antifašističke borbe od 8 do 14 sati ili od 8 do 18 sati, dok će neke raditi i do 23 sata. Detaljan popis poslovnica možete pronaći OVDJE.

Spar trgovine radit će većinom od 7 do 21 sat, dok će neke raditi i do 22 sata. Popis trgovina u vašem mjestu možete pronaći OVDJE.

Plodine će na Dan antifašističke borbe raditi po nedjeljnom radnom vremenu.

IKEA će raditi po redovnom radnom vremenu od 10 do 21 sat. Emmezeta će na Dan antifašističke borbe raditi od 10 do 20 sati, Bauhas će raditi od 8 do 14 sati, a Lesnina neće raditi.