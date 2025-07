FOTO Pogledajte interaktivnu kartu za Thompsonov koncert: Koliko ćete morati pješačiti do Hipodroma, gdje su javni zdenci...

U povodu koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se 5. srpnja održati na Hipodromu, Grad Zagreb je na svojoj internetskoj stranici objedinio informacije o privremenoj regulaciji prometa i javnom prijevozu te dostupnosti zdravstvenih usluga.

Dostupna je i interaktivna karta na kojoj su prikazane lokacije javnih zdenaca i hidranata, te procijenjeno vrijeme pješačenja do Hipodroma iz različitih dijelova grada.

Posjetiteljima koncerta se zbog zatvaranja prometa i ograničenih kapaciteta javnog prijevoza, preporučuje da na koncert dođu pješice.

Privremeno će se zatvarati pojedine prometnice u Novom Zagrebu i širem središtu grada, a tramvajske i autobusne linije prometovat će izmijenjenim trasama.

Uvest će se i izvanredna autobusna linija Rotor Zapruđe - Podbrežje, a nakon koncerta planirana je i posebna noćna tramvajska linija 35 koja će povezivati Novi Zagreb i centar grada.

Zatvaranje grada odvijat će se u tri faze. Prva kreće u petak, 4. srpnja kasno navečer, oko 22 sata, kada će se zatvoriti promet na Trgu Stjepana Radića, Ul. grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Zagrebačka avenija/ Slavonska avenija (ostaje prohodna za promet podvožnjak smjer istok-zapad), Av. Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Av. Dubrovnik). Za sav motorni promet osim stanara zatvaraju se naselja: Kajzerica, Središće i Zapruđe, a promet će biti omogućen samo vozilima hitnih službi, javnom prijevozu i vozilima stanara s posebnim dozvolama.

U subotu, na dan koncerta, prema procjeni policije zatvorit će se Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Av. Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Av. Dubrovnik te Ul. Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ul. do Av. Dubrovnik.

Najširi obuhvat zatvaranja je treća faza koja je na karti označena žutom bojom. Ona uključuje i Jadransku aveniju koja ide do čvora Lučko. Iz Grada su ranije naglasili da ta faza nije definirana na način da se sigurno zatvara, već je to opcionalna faza za koju će se na dan koncerta odlučivati hoće li ju biti potrebno provesti. Ta faza uključuje Selsku cestu od Horvaćanske do Savske ceste, Savsku cesta (od Zagrebačke avenije do Selske ceste), Jadranski most, Remetinečku cestu od ul. Ive Robića, Aveniju Marina Držića i Sarajevsku cestu od ul. grada Vukovara do Ukrajinske ulice. Slavonska avenija ostaje prohodna za promet smjer istok – zapad.

Sve informacije dostupne su na službenoj stranici Grada Zagreba i gradskim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, X), te će se redovito ažurirati.

