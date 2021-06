Nakon vikenda vruće vrijeme pratit će nas i dalje. Prema sredini tjedna DHMZ pojačava razinu upozorenja na toplinske valove, što znači da će vrijeme biti sve neugodnije što se temperature tiče. Sve češće će se mjeriti 35, a mjestimice bi moglo biti i 38 stupnjeva. Uz dosta sunca, važno je pridržavati se svih onih liječničkih savjeta koji vrijede za ovakva vremena, a osobito ako ste osjetljivijeg zdravlja. Mnogo tekućine i hladovina, najvažniji su među njima. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja.

Ovakvo vrijeme posljedica je pritjecanja sve više vrućeg zraka sa sjevera Afrike koji čini se ne namjerava tako brzo posustati. Vrućine će se vrlo vjerojatno nastaviti i u onom tjednu iza, iako možda ne ovako intenzivno kao sredinom ovog. Nestabilnosti će se sutra zadržavati u centralnoj i zapadnoj Europi, no i kod nas, iako rijetko isto može biti kakvog lokalnog pljuska.

Novo jutro, pretežno sunčano i u mnogim krajevima prilično toplo. U unutrašnjosti će temperatura biti od 17 do 21, a na Jadranu većinom od 21 do 24 stupnja. Vjetar u početku slab do umjeren, južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugoistočni.

Dosta sunca bit će i poslijepodne. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, no svejedno će biti vruće, i sutra oko 35 do čak 37 stupnjeva u onom najviše vrućem dijelu dana.

U Slavoniji temperatura također ide do 37. Umjeren zapadnjak i kao i drugdje, pretežno osunčano nebo. Rijetko je moguć lokalni pljusak, ponajprije u Podunavlju.

I u gorju i na sjevernom Jadranu bit će sunčano. U gorju će puhati mjestimice jak jugozapadnjak, na moru poslijepodne umjeren uglavnom južni i jugoistočni vjetar. Posvuda vruće, iako ne kao u unutrašnjosti, no svejedno, često preko 30, a ponegdje i do 34 stupnja.

I u Dalmaciji će biti većinom sunčano, i sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 32 do 36 stupnjeva. Više vruće, kao što to često jest slučaj, i sutra u zaleđu.

Temperatura mora je većinom između 22 i 25 stupnjeva, u Puli danas čak 26, more se zagrijava, što nije ni čudno uz svu ovu toplinu i sunce. Tako će i UV indeks sutra u cijeloj zemlji biti vrlo visok.

Vrućine se dakle nastavljaju. Sredinom tjedna temperatura na kopnu lokalno može dosegnuti i 38 stupnjeva. Uglavnom će prevladavati sunčano, jedino u četvrtak nestabilnije pa može biti i poslijepodnevnih pljuskova te grmljavine.

Na Jadranu također većinom sunčano i vruće, uz tople noći i visoku dnevnu temperaturu. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak. Još jednom na kraju valja ponoviti - vruće će biti cijeli slijedeći tjedan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



