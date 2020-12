Nakon što je šefica Infektivne klinike Alemka Markotić sinoć u Dnevniku Nove TV komentirala fotografiju čovjeka koji je satima u Klinici čekao u šatoru na pregled, danas se ponovno oglasila Zrinka Ljevar, kći muškarca s fotografije.

Markotić je poručila kako muškarac nije proveo devet sati na čekanju, no Ljevar tvrdi kako se nitko nije oglasio o njenim tvrdnjama kako ocu nisu urađene pretrage.

U podužoj objavi na Facebooku objašnjava kako je Infektivna klinika više puta spasila život njenom ocu. Priznaje kako je obuzeta emocijama možda pretjerala s vremenom čekanja, ali navodi kako nitko nije reagirao na sve ostale nepravilnosti koje je istaknuča.

"Nisu napravili ništa"

"Dočekao me hladan tuš, nakon nekoliko sati su nas tek zaprimili kako gđa. kaže u 22:23 sati. U 0:37 zvali su ga na RTG. Nakon što je izašao imao je strašnu groznicu. U 01:15 minuta zvala me je doktorica a pitanjima o njegovom zdravlju, proljevima, insinuirajući da je to korona. Pola sata kasnije dolazi sestra i vodi ga u box 4 gdje mu mjeri tlak.Vraća ga nazad. Opet groznica, a ne bih Vam poželjela da to vidite kako izgleda. Nešto prije dva sata dolazi ista sestra i kaže da će ga pregledati doktorica. On je njega ispitivala, ponovo mu izmjerila tlak i ništa drugo. Dakle, nisu ga poslušali, nisu mu izvadili krv, nisu mu izmjerili razinu kisika u krvi, nisu napravili NIŠTA, ona je pričala s bolesnim, čovjekom koji je gorio, nisu mu čak ni izmjerili temperaturu. Jako me zanima na temelju čega su zaključili da je on dobrog općeg stanja"; piše Ljevar.

"Sledila mi se krv"

Prepričava kako je kupila kavu dok je doktorica pregledavala njenog oca te da je doktorica sestrama (misleći da je ona ne čuje) izgovorila stvari od kojih joj se "krv sledila".

"Otišle smo zajedno u box 4 i kad je mom strpljenju došao kraj morala je nešto napraviti pa mu je ponovo uzela bris na koronu. Pitam je da cijelo večer dolazi hitna, pacijenti i sve ih primaju u ta dva boxa. Unutra je krevet, jedna šarena krpa na koju svi sjedaju, cijelu večer sam dežurala, ni jednom nisu ništa obrisali. Jedna Hitna čekala je skoro sat vremena dok su preuzeli pacijenta. Ja znam da im je teško i da su umorni, ja tražim malo dostojanstva za bolesne ljude, ljude koji na sreću nemaju covid. Ja sam sinoć naletjela na vrlo drsku ekipu, jedna sestra je bila poluhisterična ali ljubazna i od nje smo iskamčili deke. Doktorice su bile neprofesionalne, niti ona koja me zvala niti ona koja ga je zaprimila i pričala njim i to nazvala pregledom. Nismo dobili nikakvo otpusno pismo pa mogu reći da nismo ni bili tamo, poslali su nas doma da se lijećimo Lupocetom. Čovjeka koji se preko 30 godina bori sa bronhijalnom alergijskom asmom, koji svake godine u 11, 12 mjesecu provede 2 do 3 tjedna u bolnici da dođe k sebi", objašnjava.

Navodi kako je Alemku Markotić zasmetala samo njena opaska o vremenu čekanja (za koje priznaje da je obuzeta emocijama pretjerala), dok ostale nepravilnosti nije spomenula.

"Hvala Ljudima s veliko LJ"

"Ako imate kamere vidjet se može kad smo došli i koliko je trebalo da krenemo s prvom prijavom u sustav. Danas sam već kažnjena jer mi je sestra zalupila vrata pred nosom kad sam tražila nalaz i izgovorila ime. Ja sam možda duže od Vas u toj bolnici, provela sam svoje djetinjstvo i nikome neću dopustiti da ju uništi. U toj bolnici je spašen moj otac, ujak...Šačica sestra i doktorica koje su imale loš dan neće uništiti dobro. Vas molim da ne govorite da nije istina nešto što sam od očaja noćas pisala po svom profilu, nemate nikakvo pravo na to. Hvala Ljudima sa velim LJ koju su mi cijelu noć i današnji dan nudili podršku i lijepe riječi. Vrijeme je da se stvari počnu mijenjati", kaže Ljevar.

Njezin otac i dalje ima visoku temperaturu te se nada kako će mu sutra biti bolje.

"Danas su bile upaljene sve grijalice u šatoru u kojem nitko nije bio, ja sam čekala nalaz cca 45 do 60 minuta , a sirota doktorica sa rengena je prosipala sol na stepenice da netko ne padne... U tom periodu nitko nije došao na prijem...

I da, zvali su me i drugi nalaz je NEGATIVAN..a to je dobro..zar ne ?", zaključuje Ljevar.