Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak govorio je o novim mjerama i rekao kad bi cijela populacija mogla biti cijepljena protiv koronavirusa.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je da je EU u sklopu zajedničke nabavke cjepiva sklopila ugovore sa šest proizvođača te da je kasnije došao sedmi.

"Pfizer nam je bio treći pregovarač, naručili smo milijun doza. Nemamo još potvrdu, cjepivo bi trebalo doći čim se registrira. Europska agencija svoju bi odluku trebala objaviti najkasnije 29. prosinca", rekao je Capak.

Navodi da će prvih 125 tisuća doza cjepiva biti iskorišteno za cijepljenje 62 tisuće ljudi jer je tako definirano ugovorima. "Prioritet su zdravstveni djelatnici koji su u kontaktu s oboljelima", istaknuo je Capak u razgovoru za N1.

Gripa procijepljena za tjedan do dva

U Hrvatsku stižu cjepiva Oxforda i AstraZenece. "Paralelno ćemo dobiti cjepiva AstraZenece i Moderne, koja se očekuju u prvom tromjesečju iduće godine. Još nismo sigurni, ali do 5. ili 6. mjeseca trebali bismo imati kompletne tranše cjepiva i do kraja proljeća mogli bismo cijepiti cijelu populaciju stariju od 18 godina", rekao je Capak i dodao da procjepljivanje ide relativno brzo.

"Gripu procijepimo u tjedan ili dva. Cijepiti mogu svi zdravstveni djelatnici s licencom, uz nadzor liječnika", objasnio je Capak.

O novim mjerama

Govoreći o novim mjerama, Capak je rekao da je cilj bio smanjenje kontakta. "Situacija je teška. Što mi možemo napraviti? Povećati testiranje, što i radimo. Ali moramo smanjiti bliski kontakt jer se tako širi virus. Kafići su zatvoreni kako bi se smanjili kontakti jer su oni širitelji", objasnio je Capak.

"Donošenje mjera bilo je kritizirano s raznih strana. Svi kažu da su ove mjere nedovoljne, zovu ih 'kamilica mjerama', a kad smo 25. 10. uveli samo veći razmak među stolovima, govorilo se da uništavamo obitelji. Osobno me prozvao jedan vlasnik restorana i rečeno je da se moja djeca moraju sramiti jer primam plaću iz državnog proračuna, a oni je moraju zaraditi", naveo je Capak.

Kaže da su nove mjere bile potrebne. "U Europi su mjere puno strože. Slovenci još uvijek imaju rast, a 25. 10. uveli su strože mjere. Što se tiče pridržavanja mjera, Stožer stalno apelira na svijest građana. Pridržavanjem mjera ne štitimo samo sebe nego i druge. Dosad nismo imali mogućnost kazni, ali u proceduri je zakon koji bi to trebao omogućiti, u Saboru je na raspravi", rekao je Capak.

Moguće dodatne mjere

Trenutačne mjere smatra djelotvornima u smanjivanju kontakata, kako bi se brojke smanjile. No epidemiolozi će, budu li se brojke pogoršale, predložiti dodatne mjere. "To ne ovisi o meni, ali ako se situacija pogorša, predlagat ćemo dodatne mjere - smanjivanje kontakata u javnom prijevozu, trgovačkim centrima, dućanima...", objasnio je Capak.

Za šoping-centre kaže kako su i za njih određene mjere koje sprječavaju širenje virusa. "Treba li ih zatvoriti ili ne? U ovom trenutku nismo to donijeli, ali je moguće zatvaranje šoping-centara", kazao je Capak.

Za crkve kaže da je donesena mjera o okupljanju od 25 ljudi. "Potiče se da što više vjerskih događaja bude online, a broj okupljanja smanjen je na 25 pa se to primjenjuje i na crkve. Znali smo da nije isto 25 ljudi u kapelici ili katedrali, ali tako je donesena horizontalna mjera, postoji mogućnost da se korigira", rekao je Capak.

Komentirao je i stopu zaraze. "Imamo incidenciju veću od 1000 - prosječno za Hrvatsku, no postoje velike razlike između županija. U Varaždinskoj i Međimurskoj je 2000, a u Istri između 500 i 600", rekao je Capak.

Do Božića broj umrlih u tjednu 418

Navodi da bismo, na temelju grubog izračuna postotka, do Božića na tjednoj razini mogli imati 418 preminulih. "Ne mogu to ni isključiti ni potvrditi. Modeli se baziraju na matematici, ne uvažavaju uvođenje mjera i svijest o pridržavanju mjera", objasnio je Capak.

O preminulima od COVID-19 u Hrvatskoj kaže da postoje modaliteti o tome kako se bilježi mortalitet. "Smrt od COVID-19 svaka je smrt s potvrđenim COVID testom, a ne postoji drugi vidljivi uzrok smrti. Tako i mi radimo. Napravljeno je nekoliko obdukcija na COVID bolesnicima, ali zbog preporuka to se radi samo zbog nužnosti", kazao je.

"Dnevno objavljujemo broj umrlih iako su neki od njih možda umrli jučer. Mortalitetna statistika malo kasni. I osoba koja premine u Domu za starije ulazi u nacionalnu statistiku", dodao je Capak.

Hoće li se povećati broj testiranja?

Capak kaže da su i do sada dnevno imali po 11.000 testiranja. "Kapaciteti su sve veći. Još jedan laboratorij otvoren je ovaj tjedan. Uveli smo i mogućnost brzih testova, koriste se na mnogim mjestima. Postoje točno propisani uvjeti kako se koriste brzi antigenski testovi, u školama se provodi screening. Dnevno možemo napraviti i 15.000 PCR testova, siguran sam", smatra Capak.

O serološkom testiranju kaže kako trenutačno nema kapaciteta za to jer su usmjereni na PCR testiranje. O cijeni antigenskih testova kaže kako su nabavljeni po cijeni za šest eura po komadu. "Jeftinijih tada nije bilo. Prijavili smo HZZO-u da ljudi mogu doći preko uputnice i HZZO je, kad je zbrojio cijenu, vrijeme, zaštitnu opremu i dr., došao je do cijene od 104 kune. To je cijena koju HZZO plaća laboratorijima za svoje osiguranike", rekao je Capak.

Osjeća li se poraženo?

O tome osjeća li se poraženo ogromnim brojkama zaraženih u drugom valu, Capak navodi kako bi "poraženo" bila pregruba riječ.

Danas opet rekordne brojke: U Osječko-baranjskoj pozitivan gotovo svaki drugi testirani, osam ljudi preminulo. Gotovo 500 slučajeva u Primorsko-goranskoj

USKORO UŽIVO Zaraženi Plenković vodi još jednu sjednicu Vlade od kuće: Očekuje se informacija o koronavirusu

"Naravno da sam nesretan zbog velikih brojki i opterećenja zdravstvenog sustava. Stalno smo upozoravali da će situacija biti teža zimi, zatvaramo se zbog hladnoće. Radimo svoj posao, dat ćemo sve od sebe da pokušamo pobijediti koronu. Imamo svjetlo na kraju tunela - cjepivo koje će, nadam se, doći krajem prosinca u Hrvatsku", rekao je Capak i poručio da su mnoge države najavile mjere tijekom blagdana.