Izbacivanje Katarine Peović iz sabornice na dva dana - jer je Vladu nazvala kvislinškom - naljutilo je oporbu. Zbog toga se, kako doznaje Dnevnik Nove TV, MOŽEMO žalio saborskom Odboru za Ustav. Smatraju kako nemaju isti tretman kao vladajući.

Oporba je loše reagirala na izbacivanje saborske zastupnice Katarine Peović na dva dana. Novinarka Sabina Tandara Knezović u prilogu za Dnevnik Nove TV istražila je bogatu tradiciju svađanja i vrijeđanja u hrvatskoj sabornici.

Svađa koja je obilježila prvi dan sabora nije legla oporbi. "Kolega Bačić je doslovno rekao da smo podržali rusku agresiju na Ukrajinu,

znači lažete u hrvatskom parlamentu i crtate ljudima mete na čelo!

Drugi put kad me napadnu sa svojim djetetom u dućanu, ja ću se vama obratiti", rekla je tada zastupnica Peović.



Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković joj je žustro odgovorio."Okrećete tezu, po ne znam koji puta, i pozicionirate se vi kao žrtva, a vi ste prvi rekli da su drugi kvislinzi. Vrlo neprimjereno i podlo. Izvolite napustiti saobrnicu...na dva dana! Ne možete ni sutra sudjelovati u raspravi", rekao je.

Zbog ovog izbacivanja, MOŽEMO je odboru za ustav uputio prigovor.

Oporba i vladajući, kažu, nemaju isti tretman. "S jedne strane, netko vam kaže da ste masni ili da ste nakaza i dobije opomenu, ali ako date političku ocjenu koja HDZ-u ne odgovara onda ste udaljeni iz sabornice na dva dana", komentirala je saborska zastupnica Sandra Benčić (MOŽEMO).

S druge strane, ovakve uvrede što sipa oporba vrijeđaju HDZ-ovce.

"Ako nekome kažete bez argumenata i opetovano ponavljate da je lopov, da je kriminalac - moramo postaviti neku granicu. Ako nekoga nazovete sramotom, mislim da je to uvreda na osobnoj razini.

Ako vladu nazovete kvislinškom mislim da morate snositi posljedicu", rekao je Damir Habjan, saborski zastupnik (HDZ)



A već su poznate snimke zastupnika Domovinskog pokreta Ante Prkačina, koji je saborskoj zastupnici Urši Raukar Gamulin rekao: "Slušaj nakazo jedna, koliko te Bog unakazio tjelesno, toliko ti je i glavu".

Zbog ovakvih seksističkih napada, SDP-ovka Sabina Glasovac traži da se na sastanku užeg predsjedništva dogovore pravila igre.

Seksizam treba kažnjavati, kaže, aktivacijom već postojećeg članka

- opomenom sa oduzimanjem riječi.



"Kada smo slušali 'nisi ti za mudraca, nego za madraca' i 'manje pričaj više rađaj', mislili smo da je to vrijeme iza nas. Međutim u sedam dana u srpnju čuli smo kako pojedini zastupnici nazivaju zastupnice debelima, masnima, nakazama", rekla je.



MOST-u kojemu je HDZ crvena krpa - sve je ovo potpuno nepotrebno. Zastupnik Nino Raspudić se ne slaže da je puno neprimjerenog govora. Ako netko prijeđe granicu sve se može riješiti unutar postojećeg poslovnika.

"Oštro se protivim bilo kakvom ograničenju govora u saboru sama riječ paralment dolazi od latinskog parlo parlamentum mi smo tu delegirani da govorimo. To je Jandrokovićev problem ako on manjak autoriteta želi kompenzirati gomilanjem formalnih ovlasti i kompliciranjem poslovnika", rekao je Raspudić.



Sankcionirati treba, smatra Anka Mrak Taritaš, ali s druge strane kaže nema tu spasa. "Kako će te vi nekog tko je nepristojan tko ima takav način komunikacije naučiti pristojnosti. Ljude koji su već u pristojnoj životnoj dobi - nikako", rekla je.



Predsjednik sabora sazvat će uže predsjedništvo. Ali svatko će doći sa svojim zahtjevima - oko toga što je to što bi trebalo oštrije sankcionirati.

