Sabor je počeo redovito jesensko zasjedanje, no zbog spriječenosti premijera Andreja Plenkovića koji je pozitivan na koronavirus ''aktualno prijepodne'' je odgođeno za 28. rujna.

''Predsjednik Vlade Andrej Plenković sve vas pozdravlja, raduje se što ćemo se sresti 28. rujna. Želim mu brzi oporavak i da se brzo vrati svojim aktivnostima'', kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice na kojoj oni koji su bili u kontaktu s Plenkovićem nose maske sukladno epidemiološkim preporukama.



Nakon usvajanja dnevnog reda pojedini zastupnici i zstupnice iskazali su nezadovoljstvo jer vladajući odbijaju raspravu u Saboru o krađi plina u Ini, kako je upozorila Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka.



''Istaknuli smo prigovor da se potakne volja da se raspravi o kriminalnoj aferi. Nezamislivo je da ne postoji volja da se u parlamentu raspravlja o pljački u Ini i da raspravljamo o zakonodavnom okviru da se ovako nešto više ne ponovi'', upozorila je Benčić.



''Odbor za gospodarstvo će sutra imati tematsku sjednicu o izvješću HERA-e'', najavio je odgovarajući joj Jandroković i podsjetio kako da bi se o nečemu raspravljalo ono mora biti na dnevnom redu, a predsjednik Kluba saborskih zastupnika HDZ-a Branko Bačić ustvrdio je da Benčić obmanjuje javnost.



''Po dvije godine čekamo da naši prijedlozi dođu na dnevni red", upozorio je Mostov Miro Bulj pa zaradio opomenu kazavši da Jandroković krši Poslovnik, a zapravo je bila riječ o replici.



"Korupcija je takvih razmjera da nije viđena zadnjih desetljeća'', javila se nezavisna Karolina Vidović Krišto i uplela u raspravu s Jandrokovićem pa zaradila odmah dvije opomene.



Jedan je zastupnik, pak, imao poseban razlog za slavlje, naime, Furio Radin je dobio čestitku predsjednika Sabora i veliki pljesak kolega i kolegica zastupnika i zastupnica zbog neprekidnog bivanja zastupnikom u Hrvatskom saboru 30 godina, a potom su krenuli slobodni govori.



"Ja bih čestitao vladajućima jer su dobili još jednu ručicu pa se nadam da se neće ugledati na pokojnog Milana Bandića da ne bi bilo svaki tjedan, žetončić jedan. Čak i djeca u vrtićima i osnovnim školama prije su krenula sa svojim obavezama nego zastupnici. Hrvatska se gotovo nalazi u izvanrednom stanju. Kako drugačije opisati situaciju u državi gdje se odvijaju pljačke u milijardama kuna'', poručio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.



''Pljačka se državna imovina, a u tome sudjeluje politička elita - ljudi koji su oni imenovali. Nadam se da će predsjednik Vlade brzo ozdraviti, pitao bih ga na Aktualcu zar mu nije neugodno što se svaki drugi ministar smijenio zbog sumnje na korupciju, što direktori koje je njegova Vlada imenovala završavaju iza rešetaka... ovakav niz afera uzdrmao bi i jednu Švicarsku''.



"Koristi terminologiju SDP-a i vrijeđa pripadnike vladajuće većine. Podsjetit ću ga da je u automobilu zatamljenih stakala vozio se po Zagrebu i nudio mu koaliciju", javio se i formalno novi član vladajuće većine Hrvoje Zekanović.

''Nikada Marijan Pavliček nije nudio nikakvu koaliciju, to vi dobro znate. Drago mi je da ćete od danas biti dio, kako vi kažete, hrvatsko-srpske trgovačke koalicije, pa ruku zajedno s Miloradom Pupovcem živjeli'', poručio je Pavliček.



Mostov Marin Miletić upozorio je na ''nepodnoošljivu lakoću krađe, lopovluka, laganja i muljanja u Hrvatskoj'' te prozvao HDZ za ''krađu teglica za med koje HDZ puni ajvarom - to je simbol lopovuka koji se proteže sve do Ine''.

HDZ-ov Marko Pavić ustvrdio je da je upravo Vladino Ministarstvo financija otkrilo aferu u Ini, a Bulj jepodsjetio da je banka, a ne ministarstvo otkrilo aferu



''Nije mi jasno gdje je ministar Davor Filipović bio kad se u Ini kralo. Ah da, bio je u Nadzornom odboru Ine'', kazala je SDP-ova Mirela Ahmetović komentirajući i Filipovićeve riječi oko plina, a Pavić i njegvo stranački kolega Josip Borić rekli su da se htjela bacati pred bagere da spriječi izgradnju LNG terminala na Krku: ''Možemo misliti što bi se dogodilo da je gospođa spriječila izgradnju terminala''.

Sabor će raspraviti izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje donose daljnje porezno rasterećenje i ublažavanje rasta cijena s kojim su suočeni građani i gospodarstvo.