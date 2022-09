Potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) kazao je da nema ničeg disonantnog između izvješća SOA-e i onoga što je rekao premijer, poručivši kako predsjednik RH to izvješće nije razumio ili s njim svjesno manipulira. Ured predsjednika na te je tvrdnje reagirao priopćenjem.

Mario Kapulica je u Saboru kazao da nakon uvida u izviješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) može reći da nema ničega disonantnog između onoga što je komunicirao premijer Andrej Plenković i onoga što stoji u izvješću SOA-e.

Plenković je nakon zadnjeg šireg predsjedništva HDZ-a izjavio da "u Hrvatskoj postoje ljudi koji su organizirani, naoružavaju se i nastoje na silu promijeniti vlast".

Milanović je, potom, rekao da u Hrvatskoj nema organiziranih skupina koje žele rušiti vlast. Na komentar o paramilitarnim skupinama, je odgovorio da razumije Plenkovića, ali da imaju "disonantnost između onoga što govori SOA i onoga što govore Plenković i Medved".

Kapulica: Milanović često ide na najniže strasti

Osvrćući se na Milanovićeve izjave vezane uz izvješće SOA-e, Kapulica je rekao da Milanović to izvješće ili nije pročitao ili ga nije razumio ili svjesno s njime manipulira.

"Meni je jasno da je Zoranu Milanoviću teško iz njegove pozicije pozvati na smirivanje tenzija u društvu i upozoriti na realne opasnosti od govora mržnje i od radikalizacije kada on često sam u javni prostor unosi teme i način govora koje podižu tenzije u društvu i ide na najniže strasti", kazao je.

Dodao je da može razumjeti da oni, koji nemaju uvid i nisu izravno odgovorni za ustavo-pravni poredak i demokraciju u Hrvatskoj i sigurnost svih građana, politiziraju ovu temu. "Ali, oni koji imaju odgovornost, uvid i znanje o svemu što se događa - tako ne bi smjeli komunicirati", poručio je.

Ipak, Kapulica je istaknuo je da građani mogu biti sigurni jer država i svi zaduženi za njihovu sigurnost odgovorno i kvalitetno rade svoj posao.

Upitan je li Marko Francišković simbol svega o čemu govori Plenković kada govori o radikalizaciji, Kapulica je rekao da su prosvjedi pred sudom pokazali čiji je on simbol i tko ga na razinu simbola uzdiže. "To ne radimo mi. Postoje ljudi koji u njemu vide simbol nekakve agende koja nema veze sa demokratskim procesima, sa stabilnošću države, jačanjem sigurnosti - već upravo suprotno", kazao je.

"Kapulici je mjesto u odboru za ulizivanje i prikrivanje korupcije i kriminala"

Iz Ureda predsjednika priopćenjem su reagirali na istup Marija Kapulice, člana saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

"Mario Kapulica, zloupotrebljavajući svoje mjesto u saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, odlučio je danas sebi dati na važnosti i javno tumačiti dokumente dostavljene Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. A čini to s jednim razlogom, samo da potvrdi ono što govori njegov šef, predsjednik Vlade Plenković.

Prozvao je pri tome i Predsjednika Republike koji je ranije pozvao na oprez u javnom tumačenju tema od nacionalne sigurnosti. Jer, ako navodne ugroze te vrste postoje, onda su one tema za ozbiljne razgovore na državnim tijelima zaduženim za brigu o nacionalnoj sigurnosti, kao što je VNS. Kapulica javno tumači navodne dokumente kojima, bude li ih, raspolagati mogu samo državne institucije zadužene za brigu o nacionalnoj sigurnosti. On svojim diletantskim javnim istupima zapravo ugrožava eventualno postupanje državnih institucija, što je već dovoljan razlog da se otvori pitanje njegovog izbacivanja iz tog Odbora.

Takvim političkim diletantima, ako već po HDZ-ovoj stranačkoj inerciji i dospiju u Hrvatski sabor, jedino mjesto može biti u odboru za ulizivanje i prikrivanje korupcije i kriminala. Sjedenjem u Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Kapulica je direktna ugroza nacionalnoj sigurnosti, veća od bilo kojih navodnih paramilitarnih skupina", piše u priopćanju Ureda predsjednika.

Oporba ne vidi stvarnu opasnost

Predstavnici oporbe s druge strane smatraju da ne postoji stvarna teroristička opasnost.

"Ne vidim da postoje neke terorističke ugroze, kao što tvrdi premijer. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost i saborski Odbor. A ako premijer zaista misli da takva ugroza postoji, onda su to mjesta na kojima to treba raspraviti i riješiti", kazao je Domagoj Hajduković iz Socijaldemokrata.

Upitan jesu li ljudi koji su se okupili pred zagrebačkim Županijskim sudom koji je raspravlja o opravdanosti optužnice protiv Franciškovića pojedinici ili organizirana skupina, kazao je da molotovljevi kokteli, noževi i slične stvari nemaju što raditi na bilo kakvim prosvjedima.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) ističe da je Hrvatska po svim pokazateljima jedna od najsigurnijih država u Europskoj uniji, dok se pojedini političari boje vlastitog naroda i nastoje kroz medijske istupe pokazati stanje puno gore nego što jest. Naravno da svaku prijetnju treba osuditi, ali daleko je od toga da je pojedincima život ugrožen od nekih radikalnih organizacija, smara Pavliček.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, u petak je u Saboru izjavio da vladajući pokušavaju ubiti volju ljudima za prosvjedima pa govore kako je sada glavni problem "dečko od 17 godina koji šeta naoružan po ulicama Zagreba". No, ipak je riječ o pojedinačnoj prijetnji, kazao je Penava, dodajući da je puno veća opasnost "Plenkovićev koruptivni način vladanja".