Na sastanku predsjedništva SDP-a komentirati će se cijene i opoziv: "Oproba ima gotovo jedinstven stav, nemaju oni iluzija"

"Nema sumnje da će se prokomentirati ono najaktualnije, to su svakako Vladine mjere, te lista proizvoda kojima će vlada zamrznuti cijene. Sve će se to dobro analizirati i usporediti s mjerama koje su oni predlagali ne bi li građanima olakšali život i tek onda će se upustiti u to da bi vladine mjere prokomentirali. Druga tema o kojoj će svakako biti govora je opoziv ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana te oporbena inicijativa koju će SDP podržati, inicijativa kojoj će se svakako SDP pridružiti."

"Kada je riječ i o interpelacijama i o opozivima tu oproba ima gotovo jedinstven stav, nemaju oni iluzija da će skupiti dovoljno ruku ne bi li se zaista ministra maknulo s njegove funkcije, zapravo je to jedna sjajna platforma za jednu široku raspravu u saboru, a sabornica je jedna vrlo vidljiva pozornica koju se ne isplati propuštati pogotovo uoči izbora."

"Ono o čemu će svakako biti još riječi jest aktualno prijepodne, idućeg tjedna zastupnici se vraćaju u saborske klupe, SDP ima pravo postaviti tri pitanja, razrađivat će se strategija tko će koga i što pitati. Samo predsjedništvo počelo je u 17 sati, a oko 18 sati očekuje se i izjava Peđe Grbina."

