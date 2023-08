Grbin oštro o ministrima: "Hodočašća u zatvor su izvan normalnog ponašanja"

"Diplomatska i konzularna pomoć da, svim hrvatskim građanima koji se zateknu u određenim situacijama u inozemstvu, ali hodočašća u zatvor su izvan normalnog ponašanja", rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, na konferenciji za medije, nakon što su početkom tjedna ministar pravosuđa Ivan Malenica i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman posjetili navijače u jednom od atenskih zatvora, uhićene zbog sudjelovanja u masovnoj tučnjavi.

Dodao je da ovo nije prvi put da je Hrvatska suočena s nasilnim ponašanjem pojedinih navijača, dok institucije od tog problema okreću glavu.

"Zar je normalno da UEFA mora tražiti od Dinama da donese program kojim će se boriti protiv navijačkog nasilja? Zar je normalno da policija ne vidi nacističke simbole istaknute na jednoj utakmici odigrane ovog vikenda?", pitao je Grbin.

S Iblerovog trga poručuju da nisu zaboravili na brojne korupcijske afere poput one "plin za cent" za koju još nitko nije odgovarao. Međutim, SDP u narednim mjesecima želi pozornost usmjeriti na ekonomske probleme, među kojima su nizak životni standard građana i male mirovine koje gube svoju vrijednost zbog inflacije koja je, kumulativno gledano, dosegla gotovo 24 posto.

Segregacija hrvatskog društva

"Dogodila se jedna potpuna segregacija hrvatskog društva i na one koji imaju i na one koje nemaju. Porast cijena usluga u ugostiteljstvu je još i veći nego porast cijena hrane, tu je inflacija preko 50 posto. To znači da prosječni hrvatski građani ne mogu otići na godišnji odmor, a oni koji žive na moru ne mogu otići u centar grada da bi si tamo priuštili kavu ili kakav objed u restoranu", napomenuo je Grbin.

Potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić ističe da su glavni pokretač inflacije u Hrvatskoj profitne marže koje su, tvrdi, porasle za čak 81 posto te u nijednoj drugoj članici Europske unije nisu veće nego što su kod nas.

"Neopravdano se bogate trgovci, špekulanti i inflacijski profiteri. Mi predlažemo redefiniranje tzv. poreza na ekstraprofit gdje ćemo toljagom opaliti one koji zarađuju na visokim maržama, ali ne proizvođače, njima treba omogućit da investiraju, zapošljavaju ljude i stvaraju nove proizvode. One koji zarađuju na trgovini, njih treba penalizirati", kazao je Hajdaš Dončić.

Grbin napominje da u Hrvatskoj u ovom trenutku na snazi nije porez na ekstraprofit nego "ekstra porez na svaki profit, bez obzira da li netko nešto proizvodi ili preprodaje".

Osim toga, vodstvo SDP-a traži jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi se stalo na kraj svim onima koji zarađuju na najranjivijim društvenim skupinama.