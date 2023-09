Plenković: "Oporbeni lideri su nervozni jer će mladi morati u penziju. Ta sitnež nam ne može ništa"

Premijer Andrej Plenković bio je na komemoraciji za bivšeg ministra financija Ivana Šukera u Velikoj Gorici nakon koje je odgovarao na novinarska pitanja o optužbama Mostovog Nikole Grmoje koji je rekao da šef HEP-a Frane Barbarić još nije smijenjen zbog plinske afere jer i Plenković uzima dio kolača.

“Nervoza oporbe raste. Čiste laži, insinuacije, prispodobive izjave me ne čude, ali me ljuti kada me lažno optužuju za korupciju. Vidi se da oporba ima dvije strategije: jedna je s desnog spektra - da HDZ koalira sa SDSS-om, sa Srbima u Hrvatskoj, a druga je strategija da su svi lupeži i svi su korumpirani", ustvrdio je Plenković.

Rekao je da se Grmoja bori za mali dio kolača i sinekuru u Saboru.

“Želim mu da ostane takav i da se ta razlika između nas i dalje vidi”, kaže Plenković na pitanje o Grmojinoj izjavi da je i on uzeo svoj dio kolača.

Na pitanja o Frani Barbariću, Plenković je rekao da on “o USKOK-ovim aktivnostima ne zna ništa”.

Dodao je da očekuje da će “difamacija i gnjusnih laži” biti i više kako se približavaju izbori, ali da će “sitnež” morati prihvatiti da time HDZ-u ne može ništa.

“Ovi izbori, parlamentarni, ovo poručujem svima, ne samo beznadnim propalim političarima iz Mosta, nije upitno hoće li HDZ pobijediti. HDZ će pobijediti. To govorim uvjeren u postignuća, ali i zbog karakete Vlade i stranke u odnosu na konkurenciju. Većina oporbenih lidera je oko 10 godina mlađa od mene, oni kad treći put ostanu bez pozicije u 12 godina, oni mladi moraju ići u političku penziju. I ja ih razumijem. I zato ćemo se s ovim okvirom laži i difamacija susretati i dalje”, rekao je Plenković.

Komentirao je i izjavu Peđe Grbina da se vidi kao premijer.

“SDP nikad nije bio na nižim granama, nerijetko slijedi ove antisistemske stranke. Sistemski mislim pozitivno, da imaju moć upravljanja, a ova sitnež to nema,” rekao je predsjednik Vlade.

Oporbene stranke su, prema njegovim riječima, spustile razinu komunikacije i kulture i Plenković smatra da je njegov temeljni zadatak da se bori protiv toga.

Upitan i o tome zašto tolerira kršenja zakona u slučaju stana ministra Marija Banožića, premijer je rekao da se oko toga radi velika fama.

“I ova politička sitnež živi u državnim stanovima i netko im je to potpisao. Ovo oko stana je toliko minorna stvar, dajem joj točno onoliko pozornosti koliko zaslužuje”, kaže Plenković.