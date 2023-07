Svađe i prekid na suđenju Zavadlavu: "Otkazujem punomoć, ne želim biti fikus u ovoj sudnici!"

Ročište u ponovljenom suđenju Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo je prekinuto. Najprije je došlo do svađe sutkinje i njegove odvjetnice Doris Košte, koja je naprasno otkazala punomoć za zastupanje Zavadlava.

Potom je zatražena stanka, nakon čega je Zavadlav izjavio da on ne želi da ga zastupa Košta. Sutkinja je nakon toga prekinula ročište i otkazala raspravu zakazanu za petak. Suđenje se nastavlja u rujnu.

"Niste odlučili o dokazu glede pretrage izuzimanja mobilnog aparata", rekla je Košta.

"Kasnije ćete imati pravo staviti dokaz", poručila je sutkinja.

"Ja u ovom trenutku otkazujem punomoć s obzirom da ne želim biti fikus u ovoj sudnici", odgovorila je Košta.

"Ali po zakonu ste dužni još 30 dana braniti", podsjetila ju je sutkinja.

"Ja otkazujem punomoć", zaključila je Košta.

"S obzirom da je došlo do nekih neslaganja kolizije povjerenja znači ne samo što ona otkazuje punomoć nego se ja protivim daljnjem zastupanju nje", izjavio je Zavadlav i na pitanje sutkinje znači li to da on otkazuje odgovorio je: "Ja otkazujem ona je mene tu malo preduhitrila."

