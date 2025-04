Misteriozno groblje zbunjuje znanstvenike: "Svi pokopani su žene, njihove kosti pokazuju neobičnu pojavu"

Drevno groblje u Walesu otkriveno u siječnju prošle godine i dalje nastavlja zbunjivati znanstvenike. Groblje datira iz 6. ili 7. stoljeća, a sadrži, procijenjeno je 70 grobova, u kojima neki od dobro očuvanih kostura leže u neobičnim položajima, a pronađeni su i neočekivani artefakti.

Sada su znanstvenici doznali da su sve pokopane - žene. Njihove kosti pokazuju istrošenost, što ukazuje da su obavljale težak fizički rad.

Također postoje i iznenađujući znakovi bogatstva i luksuza.

Još jedno neočekivano otkriće bila je žena koja je bačena u jarak, a to je u oštroj suprotnosti sa svima drugima koji su pokopani s velikom pažnjom, piše BBC.

"Svaki put kad mislimo da nešto razumijemo, nešto drugo iskrsne i slika postane intrigantnija", rekao je Andy Seaman sa Sveučilišta Cardiff, koji vodi projekt.

Sada je iskopana polovica nalazišta i do sada je pronađeno 39 kostura. Potpuna analiza još je u tijeku, ali se smatra da su sve osim jedne žene.

"Još nisam posve siguran što to znači", rekao je dr. Seaman.

"Moglo bi biti da je to nešto posebno u vezi s ovom zajednicom, ili moglo biti da ima više muškaraca u drugom dijelu groblja."

Pronađeni su i kosturi dvoje djece. To je iznenađujuće mali broj s obzirom na visoku smrtnost novorođenčadi tog vremena. Njihovi ukopi također imaju neke intrigantne značajke.

"Zemlja koja je korištena za zatrpavanje grobova izgleda nešto drugačije od one u grobovima odraslih", objasnila je dr. Marion Shiner, arheologinja sa Sveučilišta u Cardiffu.

"Tamnije je i čini se više organskim, tako da je potencijalno prošlo neko vrijeme između ukopa odraslih i ukopa ovo dvoje djece", napominje.

Ovo misteriozno groblje nalazi se na neupadljivoj ledini oko dvorca Fonmon, blizu zračne luke u Cardiffu. Kosturi su stari oko 1500 godina, ali su u dobrom stanju.

Summer Courts, osteoarheologinja sa Sveučilišta u Readingu u siječnju prošle godine je izjavila:

"Imamo, recimo, neke zube istrošene na neobičan način, koji bi mogao ukazivati na korištenje zuba u svrhu alata", kaže. „Možda za rad s tekstilom, kožom ili za izradu košara. Provlačili su neki materijal kroz prednje zube.“

No neki od kostura u neobičnom položaju predstavljaju zagonetku. Neki su položeni na leđa, što je normalno za to razdoblje, dok su drugi položeni na bok, a neki su pokopani u čučećem položaju s koljenima skupljenim uz prsa.

Arheolozi nisu sigurni što to znači. Je li groblje korišteno tijekom dugog vremenskog razdoblja pa su se prakse pokopavanja mijenjale? Ili su neki ljudi bili označavani kao drugačiji?

Pronađeni su dijelovi posuda i čaša i krhotine kostiju zaklanih i spaljenih životinja. Jedan se predmet ističe i govori o životu ove zajednice, maleni izrezbareni klin za koji se pretpostavlja da se koristio kao marker za postizanje pogotka u igri.

Vođa tima dr. Andy Seaman, stručnjak za arheologiju ranog srednjeg vijeka sa Sveučilišta u Cardiffu, kaže da za razliku od sadašnjih groblja ovo nije samo mjesto za pokapanje preminulih.

"Danas razmišljamo o grobljima kao o mjestima na koja rijetko idemo, ali ona su vjerojatno bila ključan dio života u prošlosti", objasnio je.

"Nije to samo mjesto gdje se ljudi pokapaju već gdje se zajednice okupljaju. Oni (na grobljima) pokapaju svoje mrtve, ali ona službe i za druge oblike aktivnosti i društvene prakse, uključujući jelo, piće i slavlja".

Tudur Davies sa Sveučilišta u Cardiffu kaže: "Dokaz koji ovdje imamo jest da su ti ljudi imali pristup uvoznoj robi vrlo visoke kvalitete, do koje se može doći samo trgovinom ili razmjenom s ljudima s velikim bogatstvom."

„Tko su ti ljudi koji su ovdje pokopani?“ pita se. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se groblje preciznije datiralo, a o kosturima će više reći DNK analiza. Groblje će pružiti sliku svakog pojedinca i zajednice u cjelini, pomažući rasvijetliti doba o kojem se još uvijek zna vrlo malo.

No dobivanje odgovora na pitanja o tome tko je zapravo živio i umro na tom mjestu može potrajati puno duže.

