Voda probila krov zagrebačkog muzeja, eksponati oštećeni više nego u potresu

"Oluja je bila strašna, iznad onoga što jedan takav prostor može podnijeti. Čuvaonicu smo uredili kao apoteku, no voda je probila kroz krov, akumulirala se i slijevala sa stropa, bili smo mokri, istuširani deset puta", rekao je ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović.

Objasnio je da su predmeti iz čuvaonice, među ostalim i iz zbirke tekstila, dizajna i drugih, stradali iako su bili zaštićeni, jer kod poplave zapravo ne postoji potpuna zaštita. "Relativno smo dobro i prošli jer smo odradili jako dobar posao.

Predmeti se sada suše, spašavamo što se spasiti može, još ne mogu procijeniti kolika je šteta, no sigurno je veća nego nakon potresa", napomenuo je. Gašparović kaže kako još od mladosti, već pedeset godina, govori o nužnosti dobrih muzejskih depoa. "Mislili smo da ćemo nakon potresa riješiti to pitanje, no ništa se nije dogodilo i ovo je rezultat toga", ustvrdio je.

Prostor na Velesajmu bio je najbolje što se moglo naći, ali je, ističe, ispod minimuma kriterija koje bi jedan dobar depo trebao zadovoljiti. "Ne može se ni na koga pokazivati prstom. Na žalost smo kao društvo indolentni i nezainteresirani za očuvanje svoje baštine, pa je i briga o muzejima načelna", istaknuo je.

Sama zgrada Muzeja za umjetnost i obrt u središtu grada, teško stradala u potresu prije tri godine, u ovom je nevremenu, prema prvim informacijama, prošla dobro. "Ona je prazna, postoje samo zidovi i krov, pa je oluja prošla kroz nju kao kroz sito", rekao je.

Gašparović je još tri mjeseca na dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja MUO, s obzirom na to da je nedavno imenovan novi - Sanjin Mihelić, dosadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu. "Novog ravnatelja očekuje ogroman posao i velika bitka. Držim mu fige i pomoći ću mu koliko mogu, kao i zaposlenicima muzeja", poručio je.