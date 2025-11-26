Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
TRAŽE OBJAŠNJENJE

Hrvatsko veleposlanstvo reagiralo zbog otkazanog koncerta hrvatskih glazbenika u Švicarskoj

Piše Hina, 26. studenoga 2025. @ 13:20 komentari
Miroslav Škoro, Mate Bulić, Nenad Ninčević
Miroslav Škoro, Mate Bulić, Nenad Ninčević Foto: Cropix
Nakon što je organizator koncerta hrvatskih izvođača u Švicarskoj objavio da je nastup otkazan zbog zabrane švicarskih vlasti, reagiralo je Hrvatsko veleposlanstvo u Bernu.
Najčitanije
  1. Talijanska policija, ilustracija
    ITALIJA U ŠOKU

    Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
  2. Ana Radović
    KRAJ POTRAGE

    Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
  3. Plakat za koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj
    OTKAZANO

    Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
MVEP: Veleposlanstvo RH zatražilo objašnjenja švicarskih vlasti o otkazanom koncertu
TRAŽE OBJAŠNJENJE
Hrvatsko veleposlanstvo reagiralo zbog otkazanog koncerta hrvatskih glazbenika u Švicarskoj
Požar zahvatio stambene zgrade u Hong Kongu: Ima mrtvih, nekoliko ljudi je zarobljeno
U Hong Kongu
VIDEO/FOTO Dramatični prizori: Vatra guta nebodere, ima mrtvih, neki stanari još su zarobljeni
Sukobi ispred parlamenta: zastupnici pokušali pomaknuti ogradu, napali ih policajci i prosvjednici
ŠAKE SIJEVAJU
Opća makljaža ispred srpskog parlamenta: Oporbeni političari porušili šator, a Ćaciji i policija ih tuku
Konferencija za medije Thompsonova menadžmenta
pratite na DNEVNIK.hr-u
UŽIVO Thompsonov menadžer poručio: "Izazivam gradonačelnika Tomaševića da..."
EPPO razotkrio prevaru tešku 78 milijuna eura, uhićeno šestero ljudi!
EPPO U AKCIJI
Razotkrivena prevara teška 78 milijuna eura: Uhićeno šestero Hrvata, zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, nakit...
Trumpovi agenti pritvorili rođakinju glasnogovornice Bijele kuće
Nema poštede
Trumpovi agenti pritvorili rođakinju glasnogovornice Bijele kuće
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj
OTKAZANO
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
Thompson poručio Tomaševiću: "Pozivam ga na razum, inače ćemo povući puno radikalnije poteze"
"neće mu se svidjeti"
Thompson sazvao izvanrednu presicu i zaprijetio Tomaševiću: "U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze"
Djevojka sa Zlatibora nestala na putu za Beograd, policija pretražuje jezero
velika potraga
FOTO Ana (20) je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Pronađen automobil u kanalu
Provjerite zalihe! Povlači se popularni začin, nije siguran za konzumaciju
Javlja DIRH
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj
OTKAZANO
Hrvatskim pjevačima zabranjen koncert u Švicarskoj: "U šoku smo i razočarani"
show
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Tim Marka Perkovića Thompsona sazvao izvanrednu presicu
što se događa?
Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
Nevjerojatno otkriće
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
Kakav potez...
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Dobio što je tražio
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
počivao u miru
Preminula legenda svima znanog prezimena, jedan od najvećih talijanskih golmana svih vremena
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
Pogledajte golove
VIDEO Blamaža Guardiole i Cityja, Kovačeva Borussija pomela hit-momčad
tv
MasterChef: Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
SAZNAJTE KOJE!
Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
MasterChef: Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
ODUŠEVILA!
Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
putovanja
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traumatično iskustvo
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Kombinacija za savršene usne Laure Gnjatović
IZGLEDA SJAJNO
Laura Gnjatović uvijek ima savršeno našminkane usne, a sada je otkrila koji ruž koristi
sve
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Dobio što je tražio
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene