Hrvatski glazbenik oglasio se o otkazanom koncertu u Švicarskoj: "Ne pada mi na pamet nagađati..."

Švicarske vlasti zabranile su koncert na kojem su krajem siječnja u toj zemlji trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić te Nenad Ninčević i Hrvatske ruže.

Nakon otkazivanja koncerta oglasio se organizator i objasnio da su im vlasti kao razlog za zabranu navele da je riječ o političkom događaju tijekom kojeg grad ne može jamčiti sigurnost. CroNight Organizacija upozorila je da su svi navedeni hrvatski glazbenici već nastupali u Švicarskoj te da su razočarani što su događaj morali otkazati.

Nakon toga oglasio se i Nenad Ninčević.

"Razloge otkazivanja, nikakav službeni dokument o tome nisam ni dobio ni pročitao… Mi smo kao Hrvatske ruže prvi put nastupali van granica domovine u Frankfurtu i tamo je bilo i veličanstveno, i dostojanstveno, i bez ijednog ekscesa. Ne treba oko toga stvarati nepotreban problem, govorim ovo isključivo u svoje ime i u ime Ruža, ako se pojavi neka pisana i argumentirana objava zašto je to tako i da li je uopće tako, onda ću biti informiraniji i mogu to komentirati, ovako mogu samo nagađati, a to mi ne pada na pamet", rekao je Ninčević.