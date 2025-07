"Gušio sam se polusvjestan, a liječnica se ponijela prema meni kao prema smeću"

Muškarac iz Đakova podijelio je mučno iskustvo iz Doma zdravlja u Biogradu na Moru gdje ga, kako je opisao, liječnica nije htjela primiti unatoč alergijskoj reakciji na ubod pčele.

"Jedva sam došao do hitne u Biogradu na Moru. Kad me ubola, sjeo sam u auto i jedva pronašao Dom zdravlja jer se ne snalazim u gradu. Kad sam ušao, pokucao sam na prva vrata u jako kritičnom stanju: gušenje, polusvjestan, trnci, svrbež po cijelom tijelu. Doktorica na čija sam vrata pokucao jedva je otvorila. Morao sam lupati kao konj. Kad je otvorila, bila je jako neljubazna, bez trunke empatije, ponijela se prema meni kao prema smeću jer nisam njezin pacijent", započeo je muškarac.

Na popularnoj stranici Hitna uživo 194 rekao je i da je zatim tražila i drugu liječnicu, ali da su mu odbili dati lijek jer nije njihov pacijent. Na kraju su mu pomogli liječnik i medicinska sestra iz hitne službe.

"Sestra iz hitne mi je dala lijek, nakon čega je doktorica inzistirala da me maknu iz ordinacije. Baš je napadala. Doktor je rekao da je to nemoguće dok ne budem stabilan. Ona je vikala na doktora iz hitne da me uzmu na nosila jer ona ima previjanje. Ne znam ni ja što je doktor odgovorio - da to nema šanse dok ne budem stabilan", nastavio je.

"Čovjek nije vjerovao kako postupa doktorica koja mora pomoći ljudima."

Na kraju je posebnno zahvalio osoblju hitne pomoći, gdje su odradili i sve potrebne pretrage.

"Do groba sam vam dužan. Da vas nije bilo… Ja se i ovog trenutka naježim kad pomislim kakva je mogla biti moja sudbina", završio je.