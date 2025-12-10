Šef News Bara o viralnoj satiri koja je došla do Kremlja: "Ruski portali prenose sve što demonizira Zapad"

Sastanak ruskog šefa parlamenta Vječaslava Volodina s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom možda nije nešto značajan za povijest Rusije, ali će biti svakako značajan za povijest satire, prije svega one hrvatske.

Naime, na tom sastanku Volodin je govoreći o umjetnoj inteligenciji ispričao smrtno ozbiljnom Putinu kako je u Albaniji uhićena AI ministrica, što se uistinu nije dogodilo, osim u vijestima hrvatskog satiričnog portala News Bar.

Prije tjedan dana, autor teksta, glavni urednik i vlasnik News Bara Vlado Lucić objavio je tekst pod naslovom "U Albaniji uhićena AI ministrica zbog primanja mita u kripto valutama" i pustio ga da mirno plovi vodama interneta.

"Jutro nakon toga dolazi mi poruka na WhatsApp kirgistanske factchekerice koja želi provjeriti je li naš tekst satira. Potvrdio sam da je. Navečer mi se javila iz Armenije Suzan Stefanian iz Civil fact chekinga s istim pitanjem. Ona je isto provjeravala jesmo li satira. Potvrdio sam da jesmo. Bilo je komentara na ćirilici ispod tekst koje kad sam praveo su govorili da 'ha, mi smo jedini koji su ovo pronašli, čitava Ukrajina priča o ovome'. Jako se proširila priča među zemljama bivšeg Sovjetskog saveza", govori Lucić.

Bilo ga je strah da News Bar ne dobije nekakav ban od Facebooka zbog širenja lažnih vijesti, no factchekeri su ga uvjerili da je svima jasno da su oni satirični portal i da je to satirična vijest. Sam Lucić smatra da je detalj iz tekst u kojem AI albanska ministrica angažira ChatGPT kao svojeg odvjetnika dovoljno zafrkantska da se shvati da je riječ o satiričnoj vijesti.

Cringe of the day: Volodin cited a fake news story to justify regulating AI



During his speech, Volodin referenced a tale about a “corrupt AI minister” in Albania — a story that turned out to be satire from the Croatian outlet Newsbar.



According to the satirical piece, a virtual… pic.twitter.com/vdGA7AMNyS — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

"Ono što su mi objasnili factchekerice je da su vijest originalno prenijeli ruski portali, a onda svi drugi od njih. Ruski portali ne drže do činjenica nego im je zanimljivo sve što će demonizirati dekadentni Zapad, a sad je u pitanju ta umjetna inteligencija o kojoj svi pričaju, pa evo da ruska javnost vidi kako to funkcionira", priča nam Lucić.

Povijest ludila

Na pitanje je li ovo najluđe što se prenijelo kao istinita vijest, šef News Bara nije siguran.

"Bilo je ono kad je ono srpski Tanjug prenio vijest o tome da je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u EU izmijena teksta hrvatske himne koja osim teci Savo, Dravo teci treba dodati i teci Rajno, Majno teci. Dva mjesec nakon toga Tanjug je opet prenio vijest News Bara, ovaj put o tome da je Ustavni sud Republike Hrvatske poništio odluku o raskidanju svih državno-pravnih veza sa SFRJ i da smo i dalje dio Jugoslavije. A možda je ipak najluđe bilo onda kad smo napisali da povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju iz naše zemlje odlazi 700 najboljih prostitutki jer je to tamo deficitarno zanimanje za koje tamošnji zavod za zapošljavanje ima raspisan veliki natječaj. Mjesec dana nakon toga dobili smo dopis od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem izražavaju razumjevanje za to što radimo, satiru i sve, ali da ih puno ljudi zove i raspituje se za taj posao s prostitutkama, pa čak i jedan muškarac koji bi htio poslati pet svojih radnica u Njemačku", kaže kroz smijeh Lucić pitajući se zašto HZZ nije svodnika prijavio policiji, a ne da dopise piše News Baru.

Na pitanje planira li možda svoj nenamjerni doseg do Vladimira Putina iskoristiti i za nešto korisnije, kaže da će pokušati plasirati vijest da Ukrajina nosi na sebi nekakvo prokletstvo za sve svoje osvajače, ne bi li ruska vojska pobjegla glavom bez obzira.

"Prokletstvo Ivana Groznog. Ili prokletstvo bake od babe Vange", zaključuje Vlado Lucić.