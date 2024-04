Možemo! predstavio program za umirovljenike: "Sve jednokratne mjere su prevara, mirovina nije milostinja"

Platforma Možemo! predstavila je program za umirovljenike i osobe starije životne dobi po kojemu u mandatu, uz redovita usklađenja, namjerava mirovine podignuti dodatnih 10 posto te su poručili da mirovina nije milostinja nego pravo stečeno minulim radom i uplaćenim doprinosima.

"Cilj nam je nakon četiri godine doći do razine koja će osigurati da starosna mirovina za svaku godinu staža iznosi 1/60 plaće. Za 30 godina staža, to znači 50 posto plaće, za 36 godina 60 posto, za 40 godina staža 67 posto i tako redom. U odnosu na ono što sustav nudi danas, to znači realno povećanje upravo za 10 posto", poručio je u ponedjeljak Damir Bakić s konferencije za novinare na kojoj je predstavljen program za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Istaknuo je da se Možemo! zalaže za sistemsko povećanje mirovina od deset posto, uz redovita zakonska usklađenja.

"Potrebno je, ali i izvedivo izvanredno povećanje mirovina određenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za deset posto. To nije moguće učiniti odmah i sada. Za takvo što bilo bi potrebno odmah izdvojiti dodatnih 700 milijuna eura. Taj novac nije moguće naći u proračunu odmah, međutim, to možemo učiniti u jednom mandatu, u četiri godine tako da u svakoj godini mirovine uvećamo izvanredno za 2,5 posto povrh redovitih usklađenja", pojasnio je.

Objektivna obećanja

Položaj umirovljenika ocijenio je iznimno teškim jer prosječna mirovina određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a bez međunarodnih ugovora danas iznosi svega 513 eura ili 43 posto prosječne plaće, a, dodaje, ako se uključe i mirovine po međunarodnim ugovorima, situacija je još teža: prosječna mirovina je samo 454 eura ili 38 posto plaće.

Bakić je poručio da se protive udjeljivanju milosti u obliku simboličnih poklona koju vlast tradicionalno iskazuje prigodom Uskrsa i za Božića jer su "mirovine pravo stečeno minulim radom i uplaćenim doprinosima, a ne socijalna mjera" te ustvrdio da položaj umirovljenika u mandatu Andreja Plenkovića nije ni mrvicu poboljšan.

Koalicijska partnerica Dragica Trumbetaš (Hoćemo pravedno!) važnim smatra da se umirovljenicima ne daju nerealna obećanja te dala potporu 10-postotnom povećanju mirovina koje predlaže Možemo!, upravo zbog velikog rasta cijena hrane koji je umirovljenicima sve teže podnijeti. Nužnom je navela i dodatnu brigu za umirovljenike u vidu skraćivanja lista čekanja u zdravstvu, jer umirovljenici dijagnozu i terapiju ne mogu čekati mjesecima i godinama.

Koordinatorica stranke Sandra Benčić je istaknula kako Možemo! planira ukinuti trgovanje sudbinama umirovljenika putem jednokratnih naknada, što je HDZ činio godinama.

"Sve jednokratne naknade su prevara umirovljenika, jer oni su svoje mirovine zaradili. Na tržištu rada, u poreznoj politici i strukturi gospodarstva planiramo se boriti protiv praksi koje dovode do niskih mirovina, a to je posebno rušenje cijene rada, što HDZ sada radi nereguliranjem plaća radnika, i posebno stranih, što omogućava ukupno rušenje cijene rada", ustvrdila je Benčić.