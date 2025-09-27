Porezna će novim zakonom moći zaplijeniti mobitele i zatražiti lozinke: "Tehnokratski totalitarizam"

Ako novi zakon u Vladi prođe, od 1. siječnja 2026. godine Porezna uprava imat će uvid u sve naše elektroničke osobne podatke koji utječu na poreznu obvezu, upozoravaju iz MOST-a.

Naglašavaju - ako dođe do izmjene zakona, iz porezne će moći zaplijeniti mobitele i računala, ali i zatražiti predaju lozinki. Pa će tako porezna imati uvid u sve podatke koje imaju banke i internetski davatelji usluga, a sve s ciljem sprječavanja poreznih prijevara, ističe Grmoja.

Nikola Grmoja Foto: DNEVNIK.hr

"Tehnokratski totalitarizam"

Iz MOST-a oštro osuđuju ovaj zakon koji, kako kažu, označava početak tehnokratskog totalitarizma.

Izmjene poreznih zakona - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Toliko je široka da omogućuje uvid u privatne poruke, obiteljske fotografije, osobne i poslovne podatke. Ovo bismo mogli nazvati hrvatskom verzijom chat kontrola koji se pokušava donijeti na nivou Europske unije. U Europi je to pod izlikom borbe protiv pedofilije dakle gdje se gura taj chat kontrol i ukidanje enkripcije privatnih poruka. Uvijek nađu nekakvu plemenitu ideju pod kojom onda idu progurati nešto ovako, a u Hrvatskoj to pod izlikom borbe protiv poreznih prijevara", poručio je saborski zastupnik Nikola Grmoja.