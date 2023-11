Most i Možemo: "Izvor problema u slučaju Agrokor je Andrej Plenković"

"U svakoj uređenoj državi netko mora odgovarati za debakl ovakvih razmjera. Da je u pitanju samo šteta od 1,3 milijuna eura, trebao bi itekako odgovarati, a pogotovo ako se zbog tog debakla dogodi abnormalno veći debakl za državu, a to je gubitak spora", izjavio je u Saboru Božo Petrov (Most).

"Ne znam kakva bi naknada ili nadoknada trebala vrijediti, i to da predsjednik Vlade odstupi zbog ovakvog debakla bilo bi malo", dodao je.

Nedopustivo je, naglašava, da glavna državna odvjetnica laže u Hrvatskom saboru i da napravi pogrešnu procjenu za vještačenje u sudskom sporu koji se mjeri u milijardama.

"Suvišno je razgovarati o sadašnjem vodstvu DORH-a jer su u više navrata pokazali nedoraslost i nesposobnost i o njima uopće više nemam ni želje ni potrebe govoriti", poručio je.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Počinje bitka za ključan grad: Izrael civilima dao par sati za evakuacija, otvoren humanitarni koridor

Rekao je da se zna tko drži to vodstvo te da ih nisu ih izabrali građani nego većina u Hrvatskom saboru koju kontrolira predsjednik Vlade.

"Isto to vodstvo je mjesecima držalo u ladici spis vezan za ministra, odnosno, ministricu iz te iste Vlade jer ruka ruku mije, i tek kada je novinar javio OLAF-u i Europskom tužiteljstvu, stvari su se pokrenule. Što je glavna državna odvjetnica dobila zauzvrat – novi mandat. U svakoj uređenoj, zdravoj državi, ta situacija je momentalni otkaz", kaže čelnik Mosta.

"Vladi odgovara da takav DORH postoji jer je nesposoban procesuirati i goniti ljude koji su očito u talu s njima. Jer, kada bi DORH bio sposoban, onda bi se vrlo brzo moglo doći do izvora problema i do samog predsjednika Vlade. Pa, cijeli njegov uži kabinet je prije godinu dana završio na naslovnicama s namještanjima poslova, gdje je to završilo u međuvremenu, tko se time bavi", rekao je.

To je, zaključio je, izvor problema: "Imenujte kvalitetne ljude, dobit ćete kvalitetnu instituciju koja će obavljati svoj posao. Mi to danas nemamo".

"Grešku koju je DORH počinio u ovom slučaju nismo nikada vidjeli. Radi se o najskupljem vještačenju ikada u Hrvatskoj koje je na ovakav slavan način propalo i koje bi moglo imati izuzetno dugoročne, ozbiljne reperkusije”, upozorila je Sandra Benčić (Možemo!).

Pročitajte i ovo imao tešku reakciju Liječnik iz Zagorja umro nakon mjesec dana kome: Ubola ga osa

Naglašava da, ako u potpunosti padne slučaj 'veliki Agrokor' protiv Ivice Todorića, što je vrlo vjerojatno s poništenjem ovog dokaza, ostaje pitanje na koji način će Arbitražni sud na kojem Todorić vodi spor protiv Hrvatske uzimati sve ove greške, i DORH i činjenicu da je postojala potpuno izvaninstitucionalna grupa Borg kojom je direktno upravljao premijer jedne zemlje koja je izvela čitavo preuzimanje Agrokora.

"Pitanje je hoće li Arbitražni sud u Washingtonu to cijeniti kao dokaze i hoće li ih koristiti protiv interesa RH. Ako se to dogodi, tada sa sigurnošću možemo reći da je Andrej Plenković s grupom Borg izravno odgovoran za štetu koju ćemo, nažalost, možda plaćati u milijardama", poručila je.

HDZ je stvorio Todorića, a kada im više nije odgovarao, onda su ga i uništili, i onda su istu tu kompaniju dali novom Todoriću, Pavlu Vujnovcu, kojeg će isto tako, kada odluče, uništiti. To je način na koji HDZ postupa i povijest Agrokora je povijest načina HDZ-ova upravljanja ovom zemljom, ocijenila je.

"Ako slučaj Agrokor padne, onda moraju odgovarati svi u lancu, a prvo Andrej Plenković, Martina Dalić i svi ostali članovi grupe Borg. Od dolaska Plenkovića na vlast imamo liniju urušavanja svih institucija, a prvo DORH-a, koji je kapacitetno uništena institucija", poručila je Benčić.

Istaknula je da HDZ mora otići na sljedećim izborima i onda treba graditi institucije doslovno iz početka. "Dok Plenković i njegova većina ne odu, nećemo imati neovisne institucije", rekla je.