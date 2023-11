Potpuni debakl u slučaju Agrokora: "Otvara se novi problem, a DORH je Todorića trebao pitati ključno pitanje vezano uz rusku banku"

Nova velika pobjeda Ivice Todorića, a blamaža i debakl Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH).

Visoki kazneni sud potvrdio je da je vještačenje KPMG-a na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju Agrokor nezakonito.

Trebao je to biti ključni dokaz, a platili su su ga građani, i to milijun i 300.000 eura.



Reporterka i komentatorica Dnevnika Nove TV Ivana Petrović analizirala je pada li optužnica za Agrokor.



"Ovo je doista grozan debakl, a odgovornost definitvno trebaju snositi i DORH i USKOK i mislim da ovaj slučaj ne može proći bez nekakve sankcije ili kazne", istaknula je Petrović.

"Visoki kazneni sud presudio je u skladu sa zakonom i europskom stečevinom te standardima Europskog suda, koje je trebao znati i DORH kada je pisao optužnicu. Poskliznuli su se baš strašno i ovo će otvoriti novi problem", smatra komentatorica Dnevnika Nove TV.

Misli i da ovo otvara novi slučaj: "Kako je tvrtka KPMG uopće dobila taj posao i kamo je otišao naš novac? Mi bismo to trebali znati točno po specifikaciji."

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO Iz Libanona projektilima gađali Izrael, Hamas održao presicu: "Izraelskoj vojsci su meta žene i djeca"

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Stan ste ostavili neoštećen i uredan, računi su plaćeni, a najmodavac vam ne želi vratiti polog! Morate li zaboraviti na taj novac?

"Da je slučaj na klimavim nogama,mogao je odmah zaključiti svaki laik ako imalo bolje poznaje europsko pravo i europsku stečevinu i ako je čuo u ožujku gospodina Kamala koji je potpisao revizorski nalaz kako je sam priznao da on nije vještak, i na sudu je ispitan kao svjedok, a ne vještak. Već tada je bilo jasno da se taj slučaj jako jako klima“, podsjetila je Petrović.



Problem koji će se naknadno stvoriti bit će politički problem, kazala i dodala: "Iako ne bih rekla da politika ovdje ima prste osim što je dala velik novac za plaćanje vještaka i dodatnih pet milijuna da DORH može sve istražiti."

''Todorić će se predstavljati kao politička žrtva iako on to nije, svi smo znali da je Agrokor u teškim gubicima, da je 15 dana pred stečajem. DORH umjesto da ide na ovaj megaproces s veštačkim nalazom koji je sada pao trebala je od Todorića tražiti odgovor na neka druga pitanja, a prije svega kako to da se najveća megainvesticija na kugli zemaljske ruske banke, sada već bivše Sberbanke, dogodila upravo u Hrvatskoj“, kazala je Petrović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.