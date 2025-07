Mostovac nakon tajnog glasanja objavio sliku: "Nudili su svašta, ali moja ruka nema cijenu"

Gradsko vijeće Grada Splita konstituirano je nakon što je u tajnom glasovanju Igor Stanišić iz Hrvatske građanske stranke (HGS) sa 16 glasova izabran za predsjednika Vijeća, a njegov protukandidat Jakov Prkić dobio je 14 glasova.

Budući da je glasovanje bilo tajno, ne može se sa sigurnošću znati čiji je glas bio presudan, iako je svemu prethodila rasprava u kojoj su vijećnici stranke Centar i HDZ-a isticali da će to biti glas vijećnika Mosta Franka Kelama.

On je rekao da je izvrgnut pritisku dviju strana i da ne želi sudjelovati u političkim igrama, a nakon glasanja je napomenuo da nije bio "žeton" koji je HDZ-u omogućio većinu.

Na Facebook stranici splitskog ogranka Mosta objavio je sliku koja, kako tvrdi, dokazuje da nije glasao ni za koga.

"Dragi Splićani,

kako sam prije dva dana javno rekao, tako sam danas i postupio. Neki će reći da to nije politički oportuno, ali je ispravno, transparentno i čisto.

Nisam podržao HDZ-ovu većinu u Gradskom vijeću, a moj je listić poništen jer nisam želio sudjelovati u netransparentnim nagodbama, trgovini funkcijama i igrama bez jasnih pravila. Jedini sam u Gradskom vijeću danas bio protiv tajnog glasanja jer vjerujem da građani imaju pravo znati tko ih i kako zastupa, a posebno kada je riječ o konstituiranju većine drugog najvećeg grada Hrvatske. Također, za mene je sramotno da je većina gradskih vijećnika podržala tajno glasanje oko ovako važne stvari za naš grad, a koja će odrediti njegovo funkcioniranje u narednom mandatu.

Mjesecima su se na mene vršili pritisci, i s desnice i ljevice, nudile su mi se funkcije u različitim gradskim tvrtkama, nadzornim odborima i slično. Obećavalo se sve i svašta, kolokvijalno su se prihvaćali svi uvjeti koje smo MOST i ja tražili, no bez konkretnih vremenskih rokova za realizaciju istih, a koji su bili naš prvi uvjet pregovora. Sva ta obećanja bila su, kako sada vidimo, prazno slovo na papiru, a njihov cilj je bio samo dobiti moju ruku koja bi jednoj i drugoj strani donijela većinu, a koja se i u javnom prostoru i među našim građanima, smatrala presudnom.

MOJA RUKA NEMA CIJENU, i to sam danas jasno pokazao. Odbio sam podržati konstrukciju koja nema stvarni sadržaj, ni pošten odnos prema građanima Splita.

U predizbornoj kampanji, nakon izbora, a i tijekom pregovora o potencijalnoj programskoj suradnji s HDZ-om, MOST i ja jasno smo rekli da bez transparentnosti nećemo podržati nikoga, ni pod koju cijenu. Jedan od naših glavnih uvjeta bila je Antikorupcijska komisija, koju smo javno prije dva dana komunicirali i prema javnosti, no očito je to bila crta preko koje HDZ ne može prijeći. Upravo zbog situacije koja se danas dogodila, tajnog glasanja i prelaska jedne ruke sa strane ljevice na „desnu“ stranu, vidimo koliko je transparentnost važna – tjera one koji bi se sakrili iza svojih političkih odluka da javno stoje iza svojih, kako riječi, tako i postupaka, a to je najmanje što možemo dati našim građanima, našim biračima, zbog kojih bismo svi trebali što časnije obavljati naše funkcije u Vijeću.

Neki će reći, mladi ste, neiskusni, politika tako ne funkcionira, a ja ću reći – politika može i mora funkcionirati drugačije. Vjerodostojno, transparentno i u interesu ljudi, koje ovaj današnji žeton neće zamarati. Njihove brige su krucijalni životni problemi i egzistencija, od besplatnih udžbenika i vrtića za sve te priuštivog stanovanja do same kvalitete života u našem Splitu. Upravo zbog tih stvarnih problema, ja nisam niti ću podržavati tuđa obećanja koja ne vode do stvarnog cilja zbog kojega sam i ušao u politiku, a to je bolji grad za sve nas.

Reći ću 'da' onome što je dobro za Split. Podržat ću svaki projekt, svaku inicijativu i svaku odluku koja ide u korist građana, bez obzira od koga dolazi. Ovim putem, hvala svima koji razumiju da istina i integritet vrijede više od fotelje.

Dragi Splićani, pogled naprid prema našem boljem, transparentnijem i poštenijem Splitu, jer jedino tako možemo ići naprid!", objavio je Kelam.