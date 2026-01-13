MORH oštro odgovorio Milanoviću: "On će ostati zapamćen kao jedini predsjednik koji..."

Zoran Milanović elementarno ne poznaje kako funkcionira međunarodna trgovina naoružanjem, objavilo je u utorak u priopćenju ministarstvo obrane, pošto je predsjednik prozvao vladu da nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih zrakoplova Rafale, koje je potom kupila i Srbija.

"Ako je hrvatska Vlada znala da će Francuzi prodati napredniji model zrakoplova Srbiji, onda je postupila podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa", dodao je Milanović.

MORH je u priopćenju rekao da predsjednikove tvrdnje pokazuju "elementarno nepoznavanje načina funkcioniranja međunarodne trgovine naoružanjem". Velike sile desetljećima prodaju isto ili slično naoružanje državama koje su u napetim "pa i otvoreno suprotstavljenim odnosima", kažu u ministarstvu.

"SAD istovremeno naoružava i Izrael i Egipat, Rusija i Indiju i Pakistan, a Zapad paralelno naoružava i Grčku i Tursku. To je pravilo, a ne iznimka", poručili su iz MORH-a.

Također, ministarstvo je naglasilo da Hrvatska i Srbija "nisu niti mogu biti u istoj kategoriji", pojasnivši da Hrvatska zrakoplove nabavlja kao punopravna članica NATO-a i Europske unije i to u okviru Strateškog partnerstva s Francuskom.

MORH je rekao da zrakoplovi nisu kupljeni radi regionalnog nadmetanja, već radi zaštite hrvatskog zračnog prostora, jačanja nacionalne sigurnosti i ispunjavanja obveza u okviru NATO-a.

Prema ministarstvu, zato što je dio NATO-a, Hrvatska ima pristup "cjelokupnom spektru sposobnosti" Rafalea, poput sustava za razlikovanje vlastitih i protivničkih letjelica, zaštićenih komunikacijskih sustava i suvremenog preciznog navođenog naoružanja.

"Upravo ta mreža sposobnosti ... čini ključnu razliku između pukog posjedovanja platforme i stvarnog borbenog sustava integriranog u najsnažniji obrambeni savez na svijetu", istaknulo je ministarstvo.

Modernizacija vojske

Milanović je prošlog tjedna također kazao da su Francuzi Hrvatskoj uvalili rabljene avione, a Srbiji prodali nove, zbog čega sad "moramo kupiti novu opremu".

MORH je u utorak uzvratio da se modernizacija hrvatskih Rafalea odvija "potpuno uobičajeno i planski".

"Hrvatska je 2021. godine kupila tada najnoviji standard F3-R. U međuvremenu je razvijen standard F4, te Hrvatska, kao i svi ostali korisnici Rafalea, postupno podiže svoje avione na novi standard", kazali su iz MORH-a, dodajući da je riječ o nužnom dijelu životnog ciklusa svake ozbiljne borbene zračne flote te da će se isto događati s budućim standardima.

Ministarstvo je k tomu naglasio da Hrvatska sustavno modernizira svoje oružane snage poput ozbiljnih i odgovornih država, optuživši Milanovića da potkopava vjerodostojnost "vlastite vojske, zapovjednika i savezništava".

MORH u priopćenju i naglašava da je upravo nabava eskadrile Rafalea najviše podigla razinu sigurnosti Republike Hrvatske od svih pojedinačnih projekata opremanja u novijoj povijesti i dodaje da je to ono što predsjedniku, zapravo, smeta.

To ilustrira time što je u Milanovićevom premijerskom mandatu proračun ministarstva obrane smanjen za "čak 17 posto" i spušten na "rekordno nisku razinu" dok je danas triput veći.

"Isti taj predsjednik Republike kao premijer je, unatoč upozorenjima, odobrio slanje hrvatskih MiG-21 na remont u Ukrajinu, iako je bilo poznato da oni za to nemaju sposobnosti. Očekivano, taj je posao obavljen loše, s ugrađivanjem starih dijelova", stoji u priopćenju.

Ministarstvo je poručilo da će Milanovićev premijerski mandat u obrani biti najviše upamćen po "brutalnom rezanju materijalnih prava pripadnika Hrvatske vojske - do te mjere da su pojedinim kategorijama vojnika ukinuli čak i juhu i salatu u obroku".

MORH zaključuje da će Milanović ostati upamćen "kao jedini predsjednik države u suvremenoj Europi, a vjerojatno i šire, koji se sustavno, uporno i javno trudi potkopavati vjerodostojnost vlastite vojske, vlastitih zapovjednika i vlastitih savezništava. I to u vremenu najvećih sigurnosnih izazova u Europi od Drugog svjetskog rata".