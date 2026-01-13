Milanović udara po Plenkoviću: "Zna li on što su naši 'strateški partneri' prodali Srbiji?"

Zašto je Francuska prodala borbene zrakoplove Rafale Srbiji? To je pitanje postavio predsjednik Zoran Milanović, koji je potom uputio oštru kritiku Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću optužujući ih za zanemarivanje hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa u slučaju francuske prodaje borbenih zrakoplova Srbiji.

Reakcija predsjednika uslijedila je nakon izjave francuskog ministra za Europu Benjamina Haddada, koji je tijekom boravka u Zagrebu poručio da Francuska, Hrvatska te ostale članice Europske unije i NATO-a imaju zajednički strateški cilj postupnog udaljavanja Srbije od ruskog utjecaja i njezina snažnijeg vezivanja za Zapad.

Haddad je pritom istaknuo kako Hrvatska u tom procesu može igrati važnu ulogu navodeći kao primjer mogućnost osiguravanja alternativnih pravaca za opskrbu naftom i plinom zemljama u okruženju, uključujući Srbiju.

Sada je uslijedilo priopćenje predsjednika, koje je naslovljeno: "Zna li predsjednik Vlade uopće što su sve naši 'strateški partneri' zapravo prodali Srbiji i ako zna, što čini po tom pitanju?"

Prenosimo ga u cijelosti:

"Delegirani francuski ministar za Europu Benjamin Haddad, kojega je jučer srdačno ugostio predsjednik Vlade Andrej Plenković, objasnio nam je napokon zašto je Francuska prodala Srbiji moderniji i napredniji model Rafalea i, što je još važnije, koju ulogu je u tome namijenila Hrvatskoj.

'Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Europskoj uniji i NATO-u dijele strateški interes da se regija, a osobito Srbija, postupno oslobađa ovisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama. Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, primjerice, osiguravanjem alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za svoje susjede, uključujući Srbiju. Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku', rekao je ministar.

Dakle, francuski ministar zapravo nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad.

Francuski je interes prodati svoje zrakoplove svakome tko ih želi kupiti, pri tome zaraditi i proširiti krug svojih 'strateških partnera'.

Očekivan je i interes Srbije da kupi što modernije zrakoplove te ostvari što bolju suradnju s Francuskom. Ključno je pitanje – a što je u svemu tome interes Hrvatske?

Sada je sigurno da hrvatska Vlada prilikom ugovaranja i kupnje francuskih Rafalea nije ni na koji način zaštitila hrvatske interese te joj je bilo posve svejedno hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele zrakoplove prodati nekoj od nama susjednih država izvan NATO-a.

A da se baš to dogodilo, da je Francuska s našim susjedima ugovorila prodaju naprednijeg modela zrakoplova, potvrđuje i žurna nadogradnja hrvatskih Rafalea koja se provodi ni godinu dana nakon što su isporučeni.

Andrej Plenković i Zoran Milanović Foto: DNEVNIK.hr

U svakom slučaju, Hrvatska nije smjela biti svedena tek na 'korisnu ulogu' privlačenja Srbije na Zapad, ulogu koju je Hrvatskoj namijenila Francuska, a očito prihvatila hrvatska Vlada!

Ključno je pitanje kako je do toga došlo:

1. Ako hrvatska Vlada nije znala niti pitala za buduće francuske planove oko Rafalea, očito je postupila amaterski i neodgovorno.

2. Ako je hrvatska Vlada znala da će Francuzi prodati napredniji model zrakoplova Srbiji, onda je postupila podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa. Pa pitam predsjednika Vlade – zna li on uopće što su sve naši 'strateški partneri' zapravo prodali Srbiji i ako zna, što čini po tom pitanju?

Budući da je hrvatska Vlada ugovorila i kupnju 18 francuskih samohodnih haubica CAESAR MK2, postavlja se pitanje je li predsjednik Vlade Andrej Plenković tražio od Francuske, kao hrvatskog 'strateškog partnera', da iste ili čak naprednije haubice ne prodaje državama iz susjedstva koje nisu članice NATO-a?

Primjer kupnje francuskih Rafalea pokazao je kako svaka država vodi računa prije svega o svom interesu, pa i zaradi.

Zato pozivam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića – koji se sam postavio na čelo Međuresornog povjerenstva za razvoj i jačanje obrambenih sposobnosti i obrambene industrije u Hrvatskoj – da konačno prestane slušati diktate i počne voditi računa prvenstveno o hrvatskim interesima i uvjetovati kupovinu vojne opreme sudjelovanjem u proizvodnji i održavanju iste kao što to čine sve druge države NATO-a i Europske unije.

Da je to moguće i da druge države tako postupaju dokazuje primjer kupnje njemačkih tenkova Leopard prilikom čega su države kupci u proizvodnju i održavanje tih tenkova ugradili i nacionalne industrije. Hrvatska opet nije", piše Milanović u priopćenju.