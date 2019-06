U nas gotovo da postaje pravilo - ako vlasti ne reagiraju na goruće probleme građana, samo treba posegnuti za pomoći u medijima i problem se rješava gotovo trenutno.

U Hrvatskoj ili se treba dogoditi tragedija, ili kao što smo mogli vidjeti u četvrtak, raspasti pješački most na Savi, da bi se netko probudio iz uspavanih fotelja. Postoji i treća opcija, a ona je da o problemu izvjesti Dnevnik nove TV, baš kao što je to učinjeno zbog ulice bez nogostupa oko koje su se pobunili stanovnici zagrebačkih Gajnica. U ovom zadnjem slučaju, iza Grada su odmah ponudili dva rješenja, a i strojevi su već stigli kako bi ta cesta, nakon 22 godine dobila ono što je i trebala imati - sigurnije prometno rješenje i nogostup.

O ekspresnom izlasku gradskih vlasti na teren nakon naših upita i kako na to sve gledaju ljudi koji su prethodne 22 godine tražili da se problem riješi i hoće li sad moći spavati mirnije, u Dnevniku Nove TV s članicom vijeća roditelja Ingom Osrečak, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

''Hvala Bogu na vama. Danas se krenulo s radovima. Nadamo se da će se ostvariti sigurnost naše djece jer to čekamo toliko dugi niz godina. Da nije bilo vas mislim da ništa od ovoga ne bi mogli realizirati. Svakako bih htjela zahvaliti i našem gradonačelniku na zelenom svjetlu. I htjela bih samo još jednom apelirati na njegovu pomoć jer naš problem ovdje ne staje. Tu je još ulica Dolac, Huzjanova ulica i samo ovo raskršće Dubravica-Karažnik koje se treba sanirati kako bi naših 1006 djece koja idu u školu moglo stvarno sto posto sigurno ići od kuće do škole i od škole do kuće'', rekla je Osrečak.

Zasad se još ne zna kada bi radovi trebali biti gotovi, a iz vijeća roditelja se nadaju da kraj radova neće morati čekati koliko i početak.

Stanovnici ulice Karažnik iz zagrebačkih Gajnica pobunili su se, podsjetimo, zbog loše prometne infrastrukture u blizini osnovne škole. Skupljali su potpise za peticiju, Gradu pisali već dvadesetak godina, a odgovor su dobili tek kad je čitava priča osvanula u Dnevniku Nove TV krajem svibnja.

Promet u spomenutoj ulici je pojačan, a kako ona nema nogostup, lokalno stanovništvo strahuje za živote svoje djece. Grad na njihove apele nije reagirao 22 godine, no reagirali su kad smo inzistirali na njihovom odgovoru. Tad su poručili da imaju dva rješenja - kratkoročno i dugoročno.

Dugoročno - plan Grada je rekonstruirati cijelu ulicu.

U međuvremenu, ulica uskoro više neće biti dvosmjerna već jednosmjerna - u smjeru zapada. Ograničenje brzine s 40 kilometara na sat, smanjit će se na 30 kilometara na sat, a postavit će se i asfaltne trake.

Na sjevernom dijelu kolnika, do početka rekonstrukcije, obilježit će se nogostup, točnije na kolninku će biti odvojen prostor za pješake, a od automobila bi ih trebale štiti vibracijske trake poput onih u tunelima na autocestama.