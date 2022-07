Stanovnici naselja Gajnice u Zagrebu iznenađeni su vrlo neobično oslikanom zebrom u pjesačkom pothodniku ispod Aleje Bologna.

Stanovnici zagrebačkog naselja Gajnice dobili su neobično oslikani pješački prijelaz.

Naime, zbog radova u Škorpikovoj ulici u pješačkom pothodniku Dubravica privremeno prometuju i automobili te je pothodnik posebno označen kako bi se znao koji dio je za pješake, a koji za automobile.

Radi se o privremenom rješenju kako bi se smanjile gužve na Oranicama s obzirom na to da je to jedini prijelaz ispod Aleje Bologne.

U grupi Gajnice jučer, danas, sutra na Facebooku neki se pitaju "koji je to prometni stručnjak osmislio".

"Treba staviti neko uputstvo za korištenje pothodnika", "Preko zebre pa uz brdo! Koliko love je za ovu bolest otišlo!?", neki su od komentara.

Inače, za potrebe izvođenja radova sanacije željezničkog podvožnjaka ulica V. Škorpika na dijelu od Samoborske ceste do Al. Bologne od srijede 22. 6. 2022. godine od 7:00 sati do utorka 26. 7. 2022. godine do 4:00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

V. Škorpika - Samoborska cesta - Vrpčanska putina - Kožinćev put - Oranice - Ilica - Al. Bologne i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, navedeno je na stranicama Grada Zagreba.