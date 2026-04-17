Čekaju se nalazi vozača koji je pobjegao nakon nesreće: "Žene su ležale na podu i zapomagale"

Vozač kombija koji je od ranije poznat policiji zbog prometnih prekršaja u Babinoj je Gredi naletio na tri pješakinje u četvrtak oko 20:30 sati. Jedna od njih, nažalost je smrtno stradala.

"Kad smo čuli udarac, izašle smo van, kombi je otišao. Žene su zapomagale, ležale na podu. Jedna je bila bez svijesti, ove dvije su komunicirale", ispričala je Ivana, jedna od svjedokinja.

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće, a kad ga je policija pronašla, i odbio alkotest. Ozlijeđene osobe s tri vozila hitne pomoći prevezene su u Opću bolnicu Vinkovci.

"Najstarija gospođa je dovezena u izrazito teškom stanju, praktički je reanimirana od mjesta nesreće do bolnice, nastavljena je reanimacija. Međutim, nakon 45 minuta je morala bit konstatirana smrt", rekao je Krunoslav Šporčić, ravnatelj bolnice.

Mještani se žale da u toj sporednoj ulici vozači voze prebrzo.