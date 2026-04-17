Tragedija u Babinoj Gredi
Čekaju se nalazi vozača koji je pobjegao nakon nesreće: "Žene su ležale na podu i zapomagale"
Piše
DNEVNIK.hr,
17. travnja 2026. @ 19:30
Još se uvijek čekaju nalazi krvi i urina vozača, a mještani su se požalili i na prekomjernu brzinu u ulici.
Vozač kombija koji je od ranije poznat policiji zbog prometnih prekršaja u Babinoj je Gredi
naletio na tri pješakinje u četvrtak oko 20:30 sati. Jedna od njih, nažalost je smrtno stradala.
"Kad smo čuli udarac, izašle smo van, kombi je otišao. Žene su zapomagale, ležale na podu. Jedna je bila bez svijesti, ove dvije su komunicirale", ispričala je Ivana, jedna od svjedokinja.
Vozač je pobjegao s mjesta nesreće, a kad ga je policija pronašla, i odbio alkotest. Ozlijeđene osobe s tri vozila hitne pomoći prevezene su u Opću bolnicu Vinkovci.
"Najstarija gospođa je dovezena u izrazito teškom stanju, praktički je reanimirana od mjesta nesreće do bolnice, nastavljena je reanimacija. Međutim, nakon 45 minuta je morala bit konstatirana smrt", rekao je
Krunoslav Šporčić, ravnatelj bolnice.
Mještani se žale da u toj sporednoj ulici vozači voze prebrzo - sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV,
Mateje Drmić.