Mješani Tugara prosvjeduju i traže obnovu ceste: "Strahujemo za djecu, nemaju niti autobusnu stanicu"

Polusatnim prelaženjem preko pješačkog prijelaza nekoliko stotina mještana Tugara i susjednih mjesta u subotu je mirno prosvjedovalo u centru mjesta zbog neispunjenog obećanja o rekonstrukciji ceste prije otvaranja Omiškog mosta, koji će dodatno opteretiti tu prometnicu.

Član Mjesnog odbora Tugare Frane Novaković pobjasnio je novinarima da prosvjedom žele ukazati na problematiku puštanja u promet Omiškog mosta čime se dodatno opterećuje ionako preopterećena prometnica kroz mjesto, a koja nema nogostup.

Županija i ŽUC Splitsko-Dalmatinske županije su ih godinama uvjeravali, dodaje, da će prije otvaranja mosta cesta biti rekonstruirana, a sada su dovedeni pred gotov čin. Rekao je da su ljudi jako revoltirani s nekoliko prekršenih obećanja da će cesta biti rekonstruirana prije puštanja u promet.

Ta je dionica ceste jako opterećena pogotovo u ljetnim mjesecima, a svi se pribojavamo onoga što nas još čeka nakon otvaranja Omiškog mosta, poručili su mještani.

Borba traje godinama

Za vrijeme polusatnog prosvjeda neprekidno su prelazili preko pješačkog prijelaza između škole i vrtića na cesti koja prolazi kroz njihovo mjesto. Nosili su transparente na kojima je među ostalim pisalo Most Omišu, Tugarama p..u, Dosta lažnih obećanja, 2018. - Ima jedna duga cesta, 2024. - Nema, Tugare zadnja rupa na svirali, Župane kada će ono rekonstrukcija?.

Na glavnom je transparentu pisalo "Želimo cestu normalne šir", a s obzirom na to da je cesta uska nisu stala ni sva slova.

Predsjednik Mjesnog odbora Tugare-Čažin Dolac Matko Novaković je izjavio kako se mještani za cestu bore još od 2018. godine, cijelo vrijeme od odgovornih dobivaju lažna obećanja i nikako da krene projekt rekonstrukcije ceste koja je u 2024. godini još uvijek u fazi projektiranja.

"Mi protiv Omiškog mosta nemamo ništa. On je pred otvaranjem, no zbog njega će se promet preusmjeravati na jednu seosku cestu koja ima tisuću ulaza i izlaza i koja prolazi ljudima kroz dvorišta, doslovno. I na samo metar i pol od ulaza u kuće. Ne znamo još uvijek kada bi rekonstrukcija ceste trebala početi", objasnio je Matko Novaković.

Do otvaranja Omiškog mosta planiramo svake subote prosvjedovati na ovoj cesti, a prosvjedovat ćemo i prilikom otvaranja novog mosta, najavio je Frane Novaković.

Cesta je nesigurna

Majke osnovnoškolaca tvrde da vozila tom cestom često jure i do sto na sat i to usprkos ležećim policajcima. "Naša djeca do škole hodaju po cesti jer kolnika za pješake nema. Svakim danom strahujemo hoće li s njima biti sve u redu", tvrdi Marina Bulić.

"Ja imam dvoje djece u trećem razredu. Svaki ih dan vozim u školu jer nemaju autobusnu stanicu niti kolnik za pješake do škole. Uvjeti su nam stvarno grozni. Djecu radije ne bi pustila u školu nego da se vraćaju sami kući po ovakvoj cesti. Ovdje voze kamioni, pretječe se, promet je strašan i najintenzivniji je baš kada djeca idu u školu", poručila je Tina Lovrić.

Nešto više od 600 mještana je potpisalo peticiju kojom do rekonstrukcije ceste traže sigurniji i sporiji promet, postavljanje tri kamere na opasnim mjestima i ubrzavanja radova. Cesta kroz Tugare koja se treba rekonstruirati je duga nešto više od pet kilometara, a široka šest metara. Rekonstrukcija bi trebala započeti 2025. godine i trajala bi godinu dana.

Most preko Cetine u Omišu još uvijek nije otvoren, a spojen je u ožujku 2023. godine. Njegovo bi otvaranje trebalo smanjiti ljetne gužve na Jadranskoj magistrali.