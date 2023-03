Most Cetina bit će svečano spojen, stiže i premijer Andrej Plenković. No, na otvaranje odnosno da most počne služiti svojoj svrsi još će trebati malo pričekati.

Premijer Andrej Plenković sudjelovat će na svečanosti spajanja mosta Cetina, a potom će obići radove na II. fazi izgradnje luke Omiš.

Most Cetina bit će spojen u sklopu projekta izgradnje dijela obilaznice Omiša. Most u punoj dužini ima 224,45 metara, a s obzirom na to da nadsvođuje Cetinu čeličnim lukom čiji su krajevi učvršćeni u tunelima s obje strane mosta, njegova duljina je veća od vidljive konstrukcije.

Vrijednost radova iznosi 23,16 milijuna eura bez PDV-a, a realizacijom projekta prometno će se rasteretiti gradska jezgra Omiša.

San o omiškom čudu postat će java, ali neke od njega boli glava: S impresivnog mosta pred sam kraj radova javio se reporter Dnevnika Nove TV

"Nakon što se konačno spoji most, ostaju nam radovi na kolničkoj konstrukciji, na hidroizolaciji te na odvodnji i opremanju tunela. Dakle, očekujemo da će ova dionica, koja je dio jednog velikog projekta, najesen biti u funkciji", rekao je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić u razgovoru s reporterom Marijem Juričem večer uoči spajanja mosta.

Objasnio je i što je prilikom konstrukcije mosta bilo najteže: "Prije svega, to je premostiti kanjon Cetine i osigurati normalan život ljudi. Znamo i sami da je ovo jedinstvena tehnologija koja dosad u Hrvatskoj nije izvedena. Radilo se o slobodnoj konzolnoj izgradnji promjenjivog poprečnog presjeka što je i dovelo do fotografija na kojima su dijelovi s dvaju strana bili različite visine. Kao što vidimo, sve je i onda i sada bilo pod kontrolom".

Naime, tijekom spajanja činilo se da graditelji nisu bili precizni i da most neće u svome središtu biti dobro spojen, jer njegovi krajevi koji su izlazili iz dvaju tunela nisu bili na istoj visini, ali riječ je zapravo o posebnoj tehnici gradnje i spajanja konstrukcije, kod koje je to i predviđeno.

Prvi dio dionice Spojna cesta Dugi Rat (DC8) - čvor Dugi Rat - čvor Omiš dug je 2800 metara, u što je uključen i spoj na Jadransku magistralu, a izrada glavnih projekata je u tijeku.

Tijekom ove godine planira se ishođenje građevinske dozvole, a u planu nabave za 2023. planirano je pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i nadzor. Drugi dio dionice je od Dugog Rata prema mostu Cetina.

Most je treći dio dionice, a nakon spajanja mosta slijede radovi na odvodnji u tunelima, asfaltiranje i postavljanje burobrana.

Četvrti dio također je već u izgradnji, riječ je o dionici dugoj tek nešto manje od tri kilometra, odnosno o spoju ceste na državnu cestu DC8.

Ugovorni rok završetka svih građevinskih radova je 30. lipnja ove godine, a u Hrvatskim cestama očekuju da će dionica biti u prometu najesen ove godine.

VELIKA FOTOGALERIJA Na njega se čekalo godinama, javnost mu se smijala, ali rupa na brdu postala je veličanstveni most

FOTO Građevinsko čudo iznad Cetine: Pogledajte kako izgledaju posljednji zahvati na mostu u Omišu

Tko čeka, ponekad i dočeka

Realizacija mosta i obilaznice predstavljena je 2014. godine kao dio Multimodalne platforme splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi rat - Omiš.

Projekt Multimodalna platforma splitske aglomeracije podijeljen je u nekoliko faza, a dionica Spojna cesta Dugi Rat (DC8) - čvor Dugi Rat - čvor Omiš je jedna od faza tog projekta.

Investicija je na procijenjena na 2,44 milijarde kuna, a ukupna duljina zahvata iznosi 21,5 kilometara.

''Sprema nam se zlo i naopako''

Malo dalje u Tugarama, kroz koje će ići promet nakon otvaranja mosta, u velikoj su brizi. Naime, kako je za Dnevnik Nove TV upozorio Ante Petričević iz tamošnjeg mjesnog odbora: ''Svi su sretni, svi slave osim nas. Nama se sprema veliki problem - cesta prolazi kroz dvorišta, 10 metara iza djeca čekaju autobus, nema nogostupa. Nama se sprema zlo i naopako.''

Pokrenuta je i peticija, objašnjava: ''Tražimo hitno brzu projektnu dokumentaciju, a dotad na kritičnim točkama gdje smo sada i na mostu barem kamere i svjetlosnu signalizaciju.''

Iz Županijske uprave za ceste najavljuju završetak uređenja ceste za tri godine, što je stanovnicima omiškog zaleđa prekasno.