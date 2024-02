Tko je odgovoran za smrt muškarca s Raba? Supruga preminulog za Dnevnik Nove TV: "Vjerovala sam da će pronaći najbrži način..."

"Kad se to sve izdogađalo molila sam Boga da se spasi i da dođe na vrijeme. Ja nisam postavljala pitanje "Zašto?" Jer sam vjerovala, niti mi je u tom trenutku palo na pamet da spominjem ni brodicu ni helikopter jer sam vjerovala da će se najbrži način izabrati, a ne ovaj koji se izabrao jer očito drugog načina u tom trenutku nisu ni imali", ispričala je za Dnevnik Nove TV Jasna, supruga preminulog.

Trebao je hitan prijevoz s otoka do bolnice u Rijeci. U izvještaju nadležne hitne upisano je da su nakon upućenog poziva za aktivaciju brze brodice Rab iz lučke kapetanije javili da ne mogu dobiti kapetana. Upućuje se poziv na 112 za dizanje izvanrednog trajekta. Trajekt stiže na Rab, u 1:45 dolazi u Stinicu. Čekaju tim hitne, neke ceste su zatvorene i pacijent je predan u bolnicu Sušak u 4:47.

Supruga preminulog kaže za Dnevnik Nove TV bili su na večeri, pozlilo mu je i brzo je stigla Hitna na Rabu.



"U 1:30 ujutro su mi rekli da će biti sve u redu da će se Robi oporaviti da idu oni s njim na trajekt. I otišli su na trajekt gdje sam ja ujutro u 6 sati zvala Sušak gdje su mi rekli da je moj suprug preminuo u 5:50", rekla je Jasna.

Zbog cijelog slučaja traže se odgovori.

"U RH je normalno da se to dogodi jer očito da sustav hitne medicinske službe ne funkcionira i očito da nitko nije odgovoran za to što se dešava", smatra Tomislav Petrušić, predsjednik Udruge Hitna uživo 194.

Institucije nam kažu da je s obzirom na vremenske prilike jedini način prijevoza bio kopnom. Pitali smo ministarstvo prometa je li istina da se kapetan nije javljao na telefon. Kažu sve okolnosti još uvrđuju, do sada znaju ovo:

"Posada se te večeri vratila s intervencije i javila kako brodica, s obzirom na intervencije koje je obavila po olujnom nevremenu toga, kao i proteklih dana i posljedično štetu koju je pritom pretrpjela, da je potrebno obaviti pregled i utvrditi nastalu štetu."

Ako se utvrdi da je počinjena neka nepravilnost obitelj može tražiti naknadu štete, kaže odvjetnik Fran Olujić.

"To je dosta teško za dokazati u konkretnom postupku. To će prije svega ovisiti, ukoliko do takvog postupka dođe, ovist će o sudsko medicinskom vještačenju - dakle da li je smrt nastupila upravo zbog toga što mu nije na vrijeme pružena medicinska pomoć", poručio je.

Za ovaj slučaj netko treba odgovarati, poručuje predsjednik otočnog sabora Denis Barić.

"Žalosno je da se nitko nije javio na dežurni telefon ako znamo da je to hitna služba da trebaju biti dežurstva od 24 sata. Nije dobro! Mi moramo poboljšati i promijeniti komplenti sustav i organizaciju oko ovih brodica", rekao je.

I dok se utvrđuje što je čija odgovornost, obitelj nesretnog 53-godišnjaka tuguje.

"Moja poruka je da ne bi željela ovo nikome da prolazi ni da doživi. (Plače) A voljela bi da se taj dio može ispraviti ja bi dala sve na svijetu ali ne može. Moga supruga više nema i ne može se vratiti", poručila je Jasna.

