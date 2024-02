VIDEO Nadimak mu je Luđak, a sada je konačno upoznao svog uzora! Pogledajte srdačan susret američkog i argentinskog Trumpa: "Predsjedniče!"

Argentinski predsjednik Havier Milei i bivši predsjednik SAD-a Donald Trump, susreli su se u subotu u blizini Washingtona.

Trump i Milei bili su govornici koji su zaključili Godišnju konzervativnu političku konferenciju u Oxon Hillu. Sreli su se i srdačno pozdravili iza pozornice, a u videu koji je objavio Trumpov član izbornog osoblja, Milei je uzviknuo "predsjedniče", na što mu je Trump odgovorio "učini Argentinu ponovo velikom", prije nego su se zagrlili. Nakon toga uslijedilo je i zajedničko fotografiranje, piše AP.

